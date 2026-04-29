Advierten que hay más restricciones en el acceso al crédito bancario: qué puede pasar a partir de ahora

El crédito bancario viene siendo foco de atención y de críticas, no solo por el aumento en los niveles de mora sino también por la notoria retracción de los préstamos en su conjunto.

El Banco Central (BCRA) , que trimestralmente evalúa el comportamiento y las tendencias observadas en el mercado de crédito bancario, da cuenta en su último informe que a nivel de los préstamos a las empresas los estándares crediticios se restringieron significativamente en el primer trimestre del año.

Mientras que los estándares crediticios asociados a los préstamos a las personas y familias mostraron también mayor restricción sobre todo en las líneas de tarjetas de crédito y préstamos al consumo. Quizás, lo menos alentador es que para el segundo trimestre del año no vislumbran cambios.

¿Qué más dice el informe del BCRA ? Por el lado de las empresas, en el primer trimestre de 2026, a nivel agregado de las entidades encuestadas, los estándares crediticios asociados a los préstamos a las empresas se restringieron significativamente con relación al trimestre anterior.

“Esta situación alcanzó tanto a las pymes como a las grandes empresas y, para el segundo trimestre del año, el conjunto de bancos no anticipa cambios de magnitud en los estándares crediticios asociados a empresas”, señala el BCRA .

Con respecto a los términos y condiciones de los créditos aprobados a las empresas, en el primer trimestre el agregado de entidades encuestadas señaló una tendencia hacia una significativa flexibilización de los “spreads” sobre el costo de fondeo en todos los tamaños de empresas.

Segundo trimestre caliente

Por su parte, los montos máximos, los plazos de otorgamiento y los requerimientos de garantía se restringieron (en distinta magnitud) durante el período.

Además, las comisiones no evidenciaron cambios significativos para el nivel general de las empresas en los primeros tres meses de 2026.

El conjunto de entidades participantes percibió una significativa disminución de la demanda crediticia en todos los tamaños de empresas. Para el segundo trimestre se espera un moderado aumento de la demanda crediticia a nivel general de las empresas.

Familias preocupadas

Con respecto a las condiciones crediticias para las familias, el informe da cuenta que, durante el primer trimestre de 2026, según el conjunto de bancos encuestados, los estándares crediticios se mantuvieron sin cambios de magnitud en las líneas prendarias e hipotecarias, mientras que en las tarjetas y en otros créditos al consumo se restringieron (en distinta intensidad).

“Para el segundo trimestre se anticipa un comportamiento similar en los estándares crediticios”. En cuanto a los términos y condiciones de los créditos aprobados a los hogares, durante el primer trimestre del año, a nivel agregado, se registró una flexibilización -con distinta intensidad- de los “spreads” sobre el costo de fondeo en casi todas las líneas de crédito (sin cambios en los hipotecarios).

Por su parte, los montos máximos de otorgamiento y las comisiones se restringieron -con distinta intensidad-en las tarjetas. El resto de los términos y condiciones no presentaron cambios significativos en el período.

El conjunto de bancos encuestados percibió una disminución de la demanda crediticia en todas las líneas a las familias (siendo de mayor intensidad en las tarjetas y en los hipotecarios).

Crédito de empresas

“Para el segundo trimestre se espera un aumento de la demanda en otros créditos al consumo y en prendarios y neutralidad en hipotecarios y en tarjetas”.

Vale señalar que la encuesta de condiciones crediticias del BCRA apunta a lograr una mejor comprensión de los factores que influyen en la evolución de los préstamos otorgados por el sistema financiero y así, sobre una muestra de entidades, consulta sobre la evolución de su oferta de crédito y sobre la demanda que enfrentan.

El BCRA contempla el desempeño del crédito a las empresas y a los hogares, haciendo foco en los cambios observados en el trimestre en curso respecto al período inmediato anterior, así como en aquellos esperados durante los próximos tres meses.

El BCRA, en base a las respuestas obtenidas en el relevamiento construyen indicadores que permiten tomar conocimiento de las principales tendencias del mercado de forma agregada. En particular, se elabora el denominado Índice de Difusión (ID) que constituye un indicador global de la evolución de la variable analizada, construido como la diferencia entre el porcentaje de las repuestas que muestran una evolución positiva (respuestas “Moderadamente más flexible” y “Más flexible”), menos el porcentaje correspondiente a las respuestas negativas (“Moderadamente más restrictivos” y “Más restrictivos”).

En el mismo se ponderan las respuestas, tanto en función de la participación de cada entidad en el saldo de crédito, así como por la intensidad de la respuesta. Los ID pueden obtener valores en el rango -100 / +100. En líneas generales, se consideran ID (en valores absolutos) menores o iguales a 5 como una situación “sin cambios” o de “neutralidad”, entre 5 y 10 de cambio o sesgo “leve/ligero”, entre 10 y 20 cambio “moderado”, entre 20 y 50 “significativo” y más de 50 “ampliamente difundido”.

Spreads y comisiones

Ahora bien, qué más describe en el caso de las familias: