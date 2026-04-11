El crédito en pesos está frenado y sube la mora en préstamos al sector privado

El crédito en pesos al sector privado atraviesa un freno en su crecimiento real y evidencia un aumento en los niveles de mora. Foto: Noticias Argentinas

El crédito en pesos al sector privado atraviesa un freno en su crecimiento real y evidencia un aumento en los niveles de mora, según advirtió el socio de First Capital Group, Guillermo Barbero. Con datos al cierre de marzo elaborados en base al Banco Central, el especialista señaló que, aunque hay subas nominales, estas no logran superar la inflación mensual.

Con estos datos, señaló que el avance real es nulo o negativo. El fenómeno alcanza a distintos segmentos, como tarjetas de crédito, préstamos personales y comerciales, que muestran caídas o variaciones marginales. En contraste, el único rubro con desempeño positivo es el hipotecario, que acumula cerca de dos años de crecimiento sostenido en términos reales.

Condiciones más duras para acceder al crédito Barbero explicó que la desaceleración está vinculada al endurecimiento de las condiciones crediticias por parte de los bancos. “Ante el clima político y la cercanía de elecciones, las entidades elevan el scoring y se vuelven más estrictas”, indicó. Esto impacta especialmente en quienes tienen ingresos inestables o menor historial financiero, dificultando el acceso al financiamiento y la refinanciación de deudas.

Además, remarcó que la mora viene en aumento desde mediados del año pasado, en parte como consecuencia del fuerte crecimiento previo del crédito, que luego derivó en un ajuste del sistema.

El especialista también apuntó a limitaciones estructurales del mercado argentino, como la baja capacidad de endeudamiento, tasas elevadas y plazos reducidos, que restringen el acceso a financiamiento de mayor escala, como la compra de viviendas o vehículos.