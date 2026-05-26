La nueva forma de comprar una casa en cuotas sin sacar un crédito hipotecario

Durante años, para comprar un departamento o casa había apenas dos caminos posibles: tener todos los dólares ahorrados o entrar en un crédito hipotecario que no siempre terminaba siendo accesible. Ahora apareció una tercera opción que empezó a llamar la atención de quienes quieren dejar de alquilar sin asumir las condiciones de un préstamo bancario tradicional.

La modalidad se expandió especialmente en desarrollos inmobiliarios nuevos y funciona bajo un esquema bastante distinto al de una hipoteca clásica. En lugar de pedir financiamiento a un banco, el comprador acuerda directamente con la desarrolladora un plan de cuotas para pagar la propiedad de forma gradual, muchas veces incluso durante la obra.

En la mayoría de los casos, el ingreso se realiza con un anticipo inicial y el resto se cancela en cuotas mensuales pactadas en dólares o ajustadas por índices vinculados al costo de construcción. El mecanismo se parece más a un plan de financiación privada que a un crédito hipotecario tradicional.

Algunas empresas permiten financiar hasta el 50% o 60% del valor total del inmueble. Otras extienden los pagos incluso después de la entrega de la unidad. Eso reduce la necesidad de contar con un ahorro enorme desde el comienzo y abrió la puerta a perfiles que hoy quedan afuera del sistema bancario.

El crecimiento de esta alternativa también está relacionado con la reaparición de los créditos UVA, que, si bien volvieron a ofrecerse en varios bancos, todavía mantienen requisitos difíciles para buena parte de la clase media. Ingresos altos, relación cuota-sueldo exigente y necesidad de estabilidad laboral siguen siendo barreras para muchos compradores.

Por qué cada vez más personas miran esta alternativa

En el mercado inmobiliario reconocen que hay un cambio fuerte en el comportamiento de quienes buscan vivienda. Mucha gente ya no espera juntar el total del dinero ni quiere quedar atada a créditos a 20 o 30 años. Por eso comenzaron a ganar terreno estos esquemas más flexibles, especialmente entre jóvenes profesionales y familias que hoy alquilan.

Además, en algunos desarrollos la cuota mensual termina siendo parecida al valor de un alquiler grande en determinadas zonas de Buenos Aires. Esa comparación empezó a pesar bastante en la decisión de compra, sobre todo después de los fuertes aumentos que tuvieron los contratos en los últimos años.

Otro punto que atrae es la posibilidad de ingresar temprano a proyectos “desde el pozo”. Cuando la obra todavía está en construcción, los valores suelen ser más bajos que los de una unidad terminada. Claro que también existe un riesgo mayor: los tiempos de entrega pueden modificarse y el comprador depende directamente del avance del proyecto.

Los aspectos que conviene revisar antes de firmar

Especialistas inmobiliarios remarcan que no todos los planes funcionan igual. Algunos ajustan cuotas por inflación o por índice de construcción, mientras otros trabajan con montos fijos en dólares. También cambian las condiciones de entrega, penalidades y costos administrativos.

Por eso aconsejan revisar con cuidado el contrato, investigar antecedentes de la desarrolladora y confirmar qué sucede si el comprador necesita vender el plan antes de terminar de pagarlo. En muchos casos, además, hay gastos extra que no aparecen en la primera publicación.

Mientras tanto, el mercado sigue buscando fórmulas para reactivar operaciones. Con créditos hipotecarios todavía limitados y precios que vuelven lentamente a moverse, estas alternativas privadas empezaron a ocupar un espacio que hace algunos años casi no existía. Y para muchos argentinos, hoy representan una posibilidad más concreta que esperar la aprobación de un banco.