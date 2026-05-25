Así vive Natalia Oreiro puertas adentro: la insólita obsesión de diseño que tiene en su casa

En Otro día perdido, la actriz sorprendió a todos al detallar el particular criterio estético que elige para el lugar donde vive.

Natalia Oreiro fue una de las invitadas a Otro día perdido la semana pasada, y compartió aspectos poco conocidos de su relación con los espacios que habita y su interés por la arquitectura de estilo clásico.

Uno de los momentos más llamativos de la charla llegó cuando Mario Pergolini retomó una versión que circula desde hace tiempo en el ambiente artístico: su supuesta afición por los inodoros como objetos de colección. "No los colecciono. Me gusta mucho la arquitectura de época en general, pero siempre llama la atención el tema de los inodoros", aclaró la actriz.

Esto fue lo que contó Natalia Oreiro en Otro día perdido Natalia Oreiro En Otro Día Perdido

Con el correr de la conversación, la artista profundizó en su vínculo con el diseño y explicó que desde hace más de veinte años busca piezas originales para las viviendas que habita, como pisos antiguos, mayólicas y sanitarios. Su criterio no responde a una lógica de acumulación, sino a la intención de mantener una coherencia estética con la estructura original de cada casa.

Consultada por el conductor sobre la cantidad de elementos que llegó a reunir, la actriz reafirmó su afinidad por lo tradicional y recordó una experiencia en un hotel de la República Checa, donde probó un inodoro con tecnología de lavado y secado automático. Sin embargo, dejó en claro su preferencia al señalar: "A mí me gustan los diseños antiguos, los labrados, pintados a mano".