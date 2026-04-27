Crédito privado: cae la financiación con tarjeta y crece la mora, qué hay detrás del fenómeno

Se van conociendo y evaluando nuevos datos sobre la situación del mercado crediticio local, y de acuerdo con un informe de First Capital Group, la operatoria a través de tarjetas de crédito subió en términos nominales un 3,2% mensual, el saldo llegó a $24 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 37,8%, contra los $17,4 billones al cierre del mismo mes del año anterior.

En cuanto a las variaciones reales, se registra una suba mensual del 0,2% y un incremento anual del 4,3%. Ahora bien, para Guillermo Barbero de FCG, la gran variación experimentada el mes pasado en relación al anterior, se debe buscar más por factores técnicos y prácticos a raíz de comparar dos meses con gran diferencia de días y distintos momentos de cierres contables, que por un cambio brusco en el consumo.

“Se repiten aquí las causas expresadas en el rubro de los préstamos personales”. Por eso al evaluar el comportamiento del primer trimestre del año, el financiamiento a través de tarjetas de crédito en pesos registra una caída del 6,8% en términos reales, es decir, la cartera que se construye a través de ella creció por debajo de la inflación, lo que representa una contracción del consumo.

Por otro lado, el saldo financiado en dólares de las tarjetas de crédito disminuyó un 15,2% mensual, el saldo llegó a US$684 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 9,8%, contra los US$623 millones al cierre del mismo mes del año anterior.

“Las variaciones de este rubro se mantienen dentro de los guarismos del año último”, señaló Barbero. En cuanto al análisis del nivel de mora , un estudio de SIISA, haciendo foco en el crédito a las personas, considera que sigue expandiéndose pero muestra signos de mayor fragilidad.

“Durante los primeros meses de 2026, el 89% de los créditos se mantuvo al día, mientras que los niveles de mora, tanto en etapas tempranas como en atrasos mayores a 90 días, se ubicaron en torno al 6% en cada tramo”, señala SIISA. Según la lectura de la tecnológica especializada en el mercado crediticio, el dato marca un deterioro respecto de mediciones anteriores y rompe con una dinámica más estable que se había observado en el último año.

Pero el panorama se empeora al destacar que los incumplimientos dejaron de concentrarse únicamente en los segmentos de menores ingresos y comienzan a observarse también en sectores que acceden a préstamos de mayor monto.

Sistema financiero

Vale señalar que el comportamiento del sistema financiero no es homogéneo: por un lado, los bancos concentran la mayor parte de los montos otorgados, con el 83% del total, pero alcanzan a poco más de la mitad de las personas financiadas; mientras que las entidades no bancarias ganan participación en cantidad de créditos, especialmente en segmentos con menor acceso histórico, aunque con montos más bajos y una exposición mayor al riesgo.

Para Alberto Teszkiewicz de SIISA, aún falta camino por recorrer para que Argentina logre mayor inclusión financiera, si bien hoy la mitad de las personas accede al crédito formal, existe tecnología que permite predecir comportamientos de pago de manera mucho más exacta, lo que puede ayudar a bancos y otras entidades a mejorar los procesos de evaluación y ampliar su alcance, incluyendo cada vez a más personas.

Otro aspecto a considerar son las diferencias entre segmentos, que también se profundizan. Aunque las mujeres representan poco más de la mitad de los créditos otorgados, reciben una proporción menor de los montos, con tickets promedio que se ubican por debajo.

Mientras que a los hombres se les otorgan el 57% de los créditos y el 85% de los montos, a las mujeres el 52% y el 80% respectivamente.

Crédito joven

El estudio muestra algo similar con los jóvenes, que no solo acceden en menor medida, sino que además muestran un deterioro más marcado en sus obligaciones financieras. Respecto del cumplimiento, los jóvenes presentan el 8% de los créditos (por un 10% del monto) en mora temprana, y el 13% de los créditos (por un 9% del monto) con atrasos mayores a 90 días.

“Esto es indicador de una situación compleja en este rango etario, ya que la diferencia entre cantidades y montos se relaciona con que se atrasan en créditos de mayores montos”, advierte SIISA.

En ese sentido, la empresa advierte que la capacidad de evaluar perfiles de manera más precisa empieza a ser determinante. “A medida que el sistema incorpora nuevas personas, muchas de ellas sin historial crediticio tradicional, crece la necesidad de tecnología que permita analizar el riesgo de forma personalizada y con mayor profundidad.

Los procesos automatizados basados en motores de decisiones capaces de conectarse a múltiples fuentes de datos aparecen como herramientas fundamentales para sostener el crecimiento sin trasladar ese riesgo a la cartera”.

Por ende, el desafío hacia adelante no pasa sólo por ampliar el acceso, sino por hacerlo de manera rentable y sostenible. En un contexto de más aprobación de créditos, velocidad de cambio en el mercado e incremento de mora, la capacidad de adaptación de la industria será fundamental en los próximos años, sostiene la tecnológica.