El dólar blue marcó nuevo máximo en más de un mes y volvió a superar los $1.400

El dólar blue retomó la tendencia alcista y marcó un nuevo máximo en más de un mes, en una jornada con movimientos moderados en los tipos de cambio financieros y el mercado oficial.

Por su parte, el dólar informal avanzó $10 y cerró en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, consolidándose por encima del umbral de los $1.400. Con este nivel, alcanza su valor más alto desde mediados de marzo y acumula dos semanas consecutivas en alza.

Pese a la suba, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se mantiene acotada, en torno al 0,9%, uno de los niveles más bajos de los últimos meses.

En el segmento mayorista, que funciona como referencia para el resto de las cotizaciones, el dólar cerró en $1.417 para la venta, sin grandes variaciones en la jornada.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) finalizó en $1.519,09, lo que ubica la brecha con el oficial en el 7,2%.

Por su parte, el dólar MEP cerró en $1.461,73, con una diferencia del 3,2% respecto al tipo de cambio mayorista.

El dólar tarjeta —que incluye el recargo del 30% a cuenta de Ganancias— se ubicó en $1.872, manteniéndose como la opción más cara para gastos en moneda extranjera.

Cripto y Bitcoin

En el segmento digital, el dólar cripto cotizó en torno a $1.493,2, reflejando la dinámica de los mercados internacionales.

En tanto, Bitcoin cerró en u$s77.018,51, consolidándose como el principal activo del ecosistema cripto.