El dólar oficial subió e igualó al dólar blue: así quedaron las cotizaciones

En un viernes marcado por noticias que vinieron desde el exterior como la de que Estados Unidos estaría analizando retirar el apoyo a Gran Bretaña en la cuestión Malvinas y también por noticias que llegaron desde el ámbito judicial a favor de Manuel Adorni y contra Cristina Kirchner, el dólar subió levemente.

En concreto, el dólar oficial subió $5 respecto del cierre del día jueves . Así, cerró este viernes con una leve suba que dejó las cotizaciones en $1370 para la compra y $1420 para la venta, con un incremento en promedio del 0,36% en la jornada.

Se trató de un viernes bastante convulsionado en materia política ya que se conoció por archivos filtrados que Estados Unidos analizaría retirar el apoyo a Gran Bretaña en Malvinas, un dato que llamó mucho la atención en la Argentina a 44 años de la guerra que marcó al país.

A su vez, también se conoció que la Justicia decidió archivar la causa contra la esposa de Manuel Adorni por inexistencia de delito al viajar en el avión presidencial y en paralelo, se ordenó el decomiso de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner para cubrir el fraude por la causa Vialidad.

El dólar blue sin cambios

Mientras el dólar oficial subió levemente, el dólar blue no tuvo cambios y se cerró la brecha entre ambas cotizaciones ya que las dos quedaron en los $1420 para la venta según las principales pizarras.

A su vez, el dólar MEP subió y quedó en $1439. El Contado con Liqui quedó en $1492.