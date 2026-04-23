Cambió el plazo fijo: cuánto ganás hoy con $5.000.000 en 30 días

Con el dólar otra vez bajo vigilancia y la inflación todavía en el centro de la escena, muchos ahorristas volvieron a hacer la cuenta más clásica del mercado argentino: cuánto deja un plazo fijo en apenas un mes. La pregunta se repite porque, aun con tasas más bajas que en otros momentos, el instrumento conserva una ventaja que no cambió.

Permite saber desde el primer día cuánto se va a cobrar al vencimiento. Pero esa previsibilidad no significa uniformidad. Hoy, poner $5.000.000 a 30 días puede dejar resultados bastante distintos según el banco elegido. El plazo mínimo, además, sigue siendo de 30 días para el tradicional en pesos.

La corrección más importante sobre el texto base pasa por los números. Si se toma como referencia una TNA de 19% , como la que figura para Banco Nación en el relevamiento publicado este jueves 23 de abril, el interés obtenido en 30 días es de $78.082,19 . Eso lleva el monto final a $5.078.082,19 .

Es decir, el cálculo original acertaba en el interés, pero no en el total al vencimiento. Ahora bien, si el ahorrista consigue una tasa mejor, el resultado sube: con 21,5% , como la que muestran Banco Macro y Banco Provincia en ese mismo relevamiento, la ganancia escala a $88.356,16 y el total trepa a $5.088.356,16 . Con 20,5% , como BBVA, el interés ronda $84.246,58 . En cambio, con una tasa más baja como la de 15% que aparece para Santander, el rendimiento cae a $61.643,84 .

Las tasas hoy, banco por banco

El escenario actual muestra una dispersión importante. Según el relevamiento publicado por La Nación este 23 de abril, las tasas para depósitos a 30 días en pesos entre los principales bancos se ubican en estos niveles: Banco Nación 19%, Banco Provincia 21,5%, Banco Ciudad 19%, Santander 15%, Galicia 18,25%, BBVA 20,5%, Banco Macro 21,5%, Credicoop 18,5% e ICBC 19,75%.

El Banco Central, por su parte, mantiene activo su comparador de tasas para plazos fijos online, una herramienta útil para chequear qué entidad paga más antes de inmovilizar el dinero. En este contexto, ya no alcanza con ir al banco de siempre: comparar puede hacer una diferencia de más de $25.000 de rendimiento mensual sobre un capital de $5 millones.

Plazo fijo o billeteras virtuales

La otra discusión sigue viva: dejar el dinero quieto un mes o buscar liquidez inmediata en una billetera. Ahí la ventaja de las cuentas remuneradas no pasa tanto por la tasa como por la disponibilidad. Mercado Pago destaca que el dinero en cuenta puede generar rendimientos todos los días; Personal Pay promociona cuentas remuneradas; y Naranja X muestra en su sitio una cuenta remunerada de hasta 19% TNA. La diferencia es que en las billeteras suelen intervenir topes, condiciones o rendimientos variables, mientras que el plazo fijo tradicional fija desde el inicio el resultado y no permite cancelar antes del vencimiento. Para montos altos, esa certeza sigue seduciendo a muchos perfiles conservadores.

La foto de abril, entonces, deja una conclusión bastante clara. El plazo fijo no desapareció del radar, pero se volvió más sensible a la tasa que ofrezca cada banco. Con $5.000.000, la renta mensual hoy puede moverse entre poco más de $61.000 y casi $88.400, según dónde se haga la colocación. En un mercado donde cada punto cuenta, la ganancia real ya no depende solo de ahorrar, sino también de comparar antes de hacer clic.