Wall Street: los bonos operan en verde, pero el riesgo país se mantiene por arriba de los 530 puntos

Los activos argentinos avanzan en Wall Street. Sin embargo, el riesgo país no logra comprimir en la rueda de este miércoles.

eLos activos argentinos operan con subas este miércoles en Wall Street. Pero el riesgo país se mantiene arriba de los 530 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares opera en verde en Nueva York, con alzas de hasta 0,8% impulzadas por el Global 2046 y Bonar 2041. Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica.

El riesgo país se ubica en 533 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval baja 0,2%. Las acciones del panel líder registran movimientos mixtos.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayorías de subas, empujadas al alza por el ADR de Telecom (+1,7%).