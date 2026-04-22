Cómo será la inversión forestal de unos 2.000 millones de dólares en la industria forestal de Corrientes

El gobernador de Corrientes , Juan Pablo Valdés , anunció la creación de una planta destinada a industrializar fibra de pino de alta calidad con una inversión cercana a los 2.000 millones de dólares en la ciudad de Ituzaingó. El anuncio que involucra a la industria forestal lo realizó a través de la red social X, donde destacó el impacto del acuerdo.

Según el mandatario provincial, el proyecto contempla la generación de nuevos puestos de trabajo, además de un efecto multiplicador en distintos sectores.

“Serán 13.000 nuevos puestos de trabajo y un enorme impulso para el comercio, transporte, construcción, gastronomía y toda nuestra economía local”, remarcó Valdés . Y sostuvo que "esto es posible porque generamos las condiciones necesarias para que el sector privado confíe e invierta”.

Entidades del sector forestal celebraron el anuncio de Juan Pablo Valdés sobre la instalación de la planta de fibra de pino. Aseguran que la llegada de capitales por 2.000 millones de dólares posicionará a Corrientes en la cadena global de valor, y se redefinirá el mercado laboral con más de 13.000 nuevos puestos de trabajo.

La noticia, que confirma una inversión de 2.000 millones de dólares , no tardó en generar un eco positivo en las principales entidades del sector forestal , las cuales ven en este proyecto la consolidación de un modelo de provincia volcado a la industrialización de sus recursos naturales.

Este desembarco, liderado por la firma Arpulp S.A., promete modificar la escala de producción local y también redefinir el mercado laboral de la región con la creación de miles de puestos de trabajo.

Inversión clave

"Gran noticia para el país, para Corrientes y para el sector forestal", expresaron desde la Asociación Forestal Argentina (AFoA) al conocerse los pormenores de la iniciativa. La entidad puso especial énfasis en la sostenibilidad del proyecto, al considerar que este tipo de apuestas significa inyectar a la economía "producción, empleo y divisas con bioproductos sostenibles y bajos en carbono".

forestal Corrientes.jpg Alejandra Aranda CEO de Arpulp con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

Esta mirada coincide con la visión del Gobierno provincial de posicionar a la jurisdicción como un polo de vanguardia ambiental y tecnológica, aprovechando la materia prima de alta calidad que caracteriza a los montes correntinos, especifica el diario correntino El Libertador.

Impacto en la competitividad

El impacto del anuncio también fue analizado por el Consejo Foresto Industrial Argentino (Confiar), desde donde calificaron el hecho como un punto de inflexión para la competitividad nacional. La institución destacó que la millonaria inversión constituye "un hito que impulsa el empleo, desarrollo regional y posiciona a la Argentina en la cadena global con mayor valor agregado".

Para los especialistas, la llegada de capitales de esta magnitud valida el potencial de Corrientes como el corazón forestal del país, ofreciendo una salida industrial a la vasta superficie implantada con la que cuenta la provincia.