Corrientes: conmoción por un chat de alumnos que planeaban un tiroteo en una escuela

Una situación de extrema preocupación sacudió a la comunidad educativa de la ciudad de Santo Tomé, en Corrientes , luego de que la directora de una escuela técnica detectara un chat entre alumnos que sugerían la planificación de un posible ataque armado dentro de la institución.

El episodio ocurrió en la Escuela Técnica N°1, donde la rectora Roxana Salgueiro decidió radicar una denuncia formal tras recibir capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp integrado por estudiantes de primer año.

Las imágenes fueron aportadas por la madre de uno de los alumnos, quien revisó el celular de su hijo y encontró mensajes que la alarmaron por su contenido. Según relató la directiva, en el chat se discutía la posibilidad de llevar adelante un tiroteo dentro del establecimiento educativo.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades escolares, en los mensajes intercambiados entre los adolescentes se mencionaban ideas sobre cómo concretar el ataque, la posibilidad de conseguir armas de fuego e incluso referencias sobre el momento en que podría realizarse.

“Eran mensajes en los que se hablaba de provocar un tiroteo en la escuela”, explicó Salgueiro en declaraciones a medios locales. La conversación, según detalló, era extensa y en ella algunos alumnos alentaban el supuesto plan mientras otros participaban de la discusión.

Entre las frases detectadas por los investigadores apareció incluso una amenaza directa: “vamos a matar a todos los profesores”, lo que elevó la gravedad de la situación y motivó la intervención inmediata de las autoridades.

Denuncia y actuación institucional

Tras recibir las capturas, la rectora consultó con el supervisor educativo para definir cómo proceder, ya que la institución no cuenta con un protocolo específico para este tipo de amenazas.

En paralelo, la escuela notificó a los padres de los alumnos involucrados, elaboró un acta interna y radicó la denuncia correspondiente ante la Policía de Santo Tomé.

Fuentes policiales confirmaron que la presentación permitió iniciar una investigación para determinar el alcance real de las conversaciones y evaluar si existía algún tipo de plan concreto para llevar adelante el ataque.

Aunque los adolescentes continúan asistiendo a clases y, según la rectora, no se detectaron cambios significativos en su comportamiento, el caso encendió las alarmas en la comunidad educativa.

La directiva remarcó la necesidad de avanzar en protocolos claros para actuar ante amenazas de este tipo dentro de los establecimientos educativos.