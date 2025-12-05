Crisis en la industria forestal correntina: claves de la caída en picada de la actividad

La industria forestal de la provincia de Corrientes atraviesa un panorama crítico, con drástica reducción de planteles y horarios laborales en el parque forestoindustrial de la ciudad de Santa Rosa, Tarifas en alza, combustible más caro, una fuerte caída de la demanda interna y márgenes exportadores ajustados “está asfixiando a los aserraderos pequeños y medianos”; afirmaron desde el sector industrial.

El saliente gobernador, Gustavo Valdés –el 10 de diciembre asumirá como senador provincial-, reconoció la situación y sostuvo que es crucial avanzar en los contactos comerciales y apuntó a los acuerdos con India, país en el que cumplió una agenda de trabajo con el sector maderero.

El presidente del Parque Foresto-industrial Santa Rosa y referente de Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), Ramón Sotelo, confirmó que 2025 fue un año "cuesta arriba desde el primer trimestre”. El Parque Foresto-industrial Santa Rosa, está ubicado a unos 50 kilómetros de Corrientes Capital.

En declaraciones a Argentina Forestal.com dijo que el sector redujo personal", explicó. Y agregó: “El sector industrial se mantuvo activo gracias a la exportación de pallets, pero con una rentabilidad muy baja. Las otras dos fábricas, que dependen del mercado interno, directamente no repuntan",

Sotelo señaló que el principal problema es la paralización del mercado nacional, con la obra pública y privada detenidas. Las empresas no han podido trasladar a precios ningún aumento de costos”.

"Mantenemos los mismos precios que en 2024 y absorbimos todos los aumentos de logística, salarios, servicios e impuestos de 2025", indicó.

El Parque Industrial Santa Rosa de la provincia cuenta con unos 40 aserraderos que “operan con planteles reducidos y menos horas, trabajando en promedio al 60% de su capacidad”.

"Seis aserraderos del Parque pararon a comienzos de año y nunca lograron volver a arrancar".

Situación límite

El empresario maderero lamentó la falta de apoyo del Gobierno Nacional. "ARCA sigue inspeccionando y presionando por pagos cuando la actividad está desplomada. Necesitamos medidas urgentes y no recibimos ninguna respuesta" y advirtió que la situación es 'límite', especialmente ante el pago inminente del aguinaldo”.

Mercados en India

El gobernador Gustavo Valdés reconoció la crítica situación que atraviesa la industria y sostuvo que "la solución pasa por generar nuevas conexiones comerciales”.

Valdés destacó su reciente gira por India, donde recorrió el puerto de Mumbai y cosechó la predisposición de empresarios interesados en la madera correntina. "Coordinamos una reunión para marzo", confirmó el gobernador, y añadió que se comprometió a llevar a los industriales correntinos al puerto maderero para "abrir posibilidades para conectar nuestra industria maderera con esa demanda, que es prácticamente infinita".

“La política económica perjudica”

De su parte el secretario general del Sindicato Obrero de la Industria Maderera de la zona norte de la provincia de Misiones, Domingo Paiva, dijo que la política económica nacional “está perjudicando al sector maderero. Esto no lo decimos solamente nosotros como organización gremial sino también los empresarios”.

domingo paiva dos Domingo Paiva, secretario general del Sindicato Obrero de la Industria Maderera de la zona norte de la provincia de Misiones.

“Los empresarios se quejan y con razón, porque nosotros también nos quejamos, reclamamos la falta de la obra pública, que fue lo fundamental”.

Paiva sostuvo que no solamente la forestoindustria está teniendo problemas, sino también el comercio debido a las asimetrías fronterizas.

Debajo de la canasta

El gremialista comparó el sueldo actual de un trabajador maderero con lo que percibía años anteriores. “En el 2019 un trabajador alcanzaba unos 5.000 pesos mensuales. La canasta familiar básica se ubicada alrededor de los 2.000 pesos mensuales. Es decir, estaba 3.000 pesos arriba. Hoy estamos en un 30% por debajo del valor de la canasta familiar. Para Paiva la política nacional que está implementando Javier Milei “es la que funde a las empresas”.

Por último, el gremialista criticó la actitud de los empresarios madereros nucleados en AMAYADAP, que cuestionaron un aumento del 2% retroactivo a julio pasado, que significaba un incremento de 200 pesos más la hora. Nuestra preocupación es que el ministro no homologue el aumento”.