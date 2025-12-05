Un holding español se expande en la operación satelital con una inversión de más de US$ 840 millones

La multinacional experta en el progreso tecnológico se hizo de casi el 90% de un operador y proveedor de servicios por satélite con vistas a la infraestructura espacial.

El sector tecnológico mundial suma una nueva y millonaria inversión. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Indra Group, holding español líder en su rubro, celebrada en segunda convocatoria en la sede de la compañía en Alcobendas, Madrid, aprobó la adquisición del 89,68% del capital social de Hispasat S.A. con el respaldo del 99,98% de los accionistas.

Indra Group suscribió un acuerdo con Redeia Corporación el pasado 31 de enero para la adquisición del 89,68% de Hispasat, operador y proveedor de servicios por satélite, por un importe de 725 millones de euros, o el equivalente a US$ 840 millones..

La compraventa está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones. Tras el visto bueno de la Junta General de Indra Group, y una vez cumplidas el resto de condiciones, se prevé que finalicen todos los trámites pendientes y la operación se cierre antes de que termine el año, dentro del plazo previsto.

Junta General Extraordinaria de Accionistas 2 El impacto de la inversión Esta operación dota a Indra Group de capacidades para fabricar satélites y comercializar servicios satelitales, así como para diseñar e implementar soluciones de valor añadido ligadas a infraestructuras en el espacio. Además, la propuesta de acuerdo permitirá la toma de control de Hisdesat e incluirla dentro del perímetro de consolidación contable.

“Los grandes proyectos precisan de grandes alianzas y creemos que esta es una de ellas. Hispasat aporta a Indra avances estratégicos fundamentales”, ha resaltado el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano ante los accionistas. “Esta adquisición refuerza nuestra capacidad industrial y tecnológica en el espacio, que no sólo es uno de los dominios decisivos de la seguridad y la defensa, sino que es clave en el desarrollo de la soberanía europea. Continuamos firmes en nuestro objetivo común de convertir Indra en una empresa que impacta directamente en la economía y el empleo local al mismo tiempo que impulsa su capacidad para competir con las principales empresas tecnológicas e industriales europeas y globales”.