Luis Caputo vuelve al mercado y ya piensa en julio 2026.

Luis Caputo volverá el próximo miércoles al mercado internacional voluntario de deuda para emitir un nuevo título público y conseguir unos U$S 4.300 millones destinados al pago del primer vencimiento 2026 de bonares y globales. Desde el oficialismo remarcan que los fondos se usarán exclusivamente para roleo de deuda, sin aumentar el pasivo, sino extendiendo plazos y mejorando la performance financiera.

Según lo informado, el nuevo bono BONAR 2029N estará denominado en dólares, tendrá un cupón del 6,5% (TNA) con pagos semestrales y la devolución íntegra al vencimiento. Será bajo legislación argentina, lo que lo deja fuera de futuros reclamos buitres y lo diferencia de los globales emitidos bajo normativa extranjera.

El Ministerio de Economía explicó que la mejora en los precios de los bonos tras las elecciones permitió avanzar en una estrategia para cubrir vencimientos sin tocar reservas del BCRA. Señalan que el resultado de la licitación se usará para cancelar parte del capital de los AL30 y AL29 que vencen en enero de 2026, alineándose con la meta de fortalecimiento del balance del Banco Central.

Una vez cumplido ese pago, Caputo y su equipo deberán diseñar la estrategia para el segundo gran vencimiento del año: el del 9 de julio, por U$S 4.200 millones. En total, Argentina afrontará alrededor de US$ 18.000 millones entre 2026 y 2027, de los cuales restarán unos US$ 13.700 millones después del vencimiento de enero. El objetivo oficial es perforar los 600 puntos de riesgo país, acercarse a los 400 y buscar emisiones con cupones debajo del 5%.

Caputo buscará reactivar las gestiones con bancos estadounidenses para obtener los US$ 13.700 millones necesarios mediante el préstamo que había comenzado a estructurar el J.P. Morgan. El problema: los tiempos. Para Wall Street es imposible cerrar ese monto antes de enero, ya que la operación requiere semanas de análisis y de preparación de garantías con aval del Tesoro de EE.UU.

A esto se suma que Argentina enfrenta un nuevo examen con el FMI en enero, donde se revisarán las metas de 2025, incluido el waiver por no lograr sumar US$ 4.000 millones en reservas. Ese resultado será clave para avanzar en cualquier financiamiento externo, aunque en el Gobierno confían en que el pago de enero ayudará a mejorar la percepción de cumplimiento.

La ventana de 2026 y la orden directa de Milei

La estrategia original con el J.P. Morgan quedó en pausa, pero ahora el Gobierno tiene más margen: la ventana entre el 10 de enero y el 9 de julio. En ese período buscarán reflotar el acuerdo con bancos internacionales, apoyados en el cumplimiento del primer vencimiento y la chance de finalmente obtener garantías del Tesoro estadounidense.

Mientras tanto, Javier Milei ordenó que todos los dólares obtenidos en la licitación se destinen estrictamente al pago de deuda reestructurada o a los Bopreales utilizados para saldar deudas con importadores. “Ni un solo dólar para otro destino”, aseguran en el Ejecutivo.

Lo que viene: dólares, vencimientos y alternativas con EE.UU.

Para el primer semestre de 2026 también se anticipa un viraje en la política oficial: abandonar la estrategia de dejar caer el dólar antes de comprar. Así, el Tesoro podría recomponer reservas antes del vencimiento de julio, que supera los US$ 4.000 millones y podría afrontarse sin asistencia externa.

Si aun así hiciera falta la ayuda de Donald Trump, el Gobierno evalúa dos vías: un swap de monedas —sin impacto en pasivos monetarios— o una recompra de bonos vía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ambas opciones, sostienen en Economía, no requerirían ley porque no crean nueva deuda: sólo extienden plazos.