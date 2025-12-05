Luis Caputo: "Este es el Gobierno que más reservas compró"

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una entrevista al canal A24 y se refirió a la acumulación de reservas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una entrevista al canal A24 y se refirió a la acumulación de reservas. "Este es el Gobierno que más reservas compró", sostuvo el funcionario, que reconoció que ante la necesidad de hacerle frente a pagos de deuda sin poder refinanciar provocó que el equipo económico no pudiera acumular dólares en las arcas del BCRA.

"Los países renuevan la deuda, como Argentina no tiene crédito, tuvimos que pagar. Hemos reducido la deuda consolidada en US$ 50.000 millones", sostuvo Caputo.

En esa línea, el titular del Palacio de Hacienda anunció la vuelta de Argentina a los mercados internacionales. "Estamos volviendo con un bono a cuatro años a noviembre de 2029, con un cupón del 6,5%", comentó el funcionario.

"Esta colocación no es nueva deuda, es para refinanciar . Entonces, al poder refinanciar, el BCRA podrá acumular reservas", añadió el Ministro.