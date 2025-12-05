El urgente pedido de la FEM para beneficiar a la actividad en Mendoza

La cena anual de la Federación Económica de Mendoza ( FEM ) dejó un mensaje contundente dirigido tanto al Gobierno nacional como a las autoridades provinciales y legisladores mendocinos. En un diagnóstico encabezado por su presidente, Santiago Laugero, que combinó respaldo, advertencias y propuestas, la entidad empresaria planteó la necesidad de transformar el país sin poner en riesgo al aparato productivo ni profundizar la caída del empleo formal.

En su análisis del escenario político y económico nacional, la FEM valoró que la administración central haya encarado un ordenamiento de las variables macroeconómicas. Destacó cuatro puntos centrales: la reducción de la inflación, el restablecimiento del equilibrio fiscal, la apertura comercial y la revisión de ineficiencias del Estado. Sin embargo, advirtió que ese proceso debe manejarse “con equilibrio y responsabilidad”, para evitar efectos no deseados sobre la producción y el trabajo.

Entre las advertencias más relevantes, la entidad insistió en que el cumplimiento de la meta fiscal no puede implicar la paralización de obras estratégicas, consideradas claves para la competitividad. Y aunque la apertura comercial fue señalada como un eje positivo, pidió transiciones graduales que impidan exponer a las pymes a una competencia desigual frente a países con menores costos estructurales. En materia institucional, sostuvo que la modernización del Estado debe evitar la desarticulación de funciones esenciales.

Uno de los capítulos más sensibles estuvo dedicado al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La FEM expresó acompañamiento a los procesos de modernización, pero alertó que cualquier reforma debe preservar tres pilares del prestigio internacional del vino argentino: la trazabilidad, el control y el reconocimiento de origen.

La entidad también subrayó que el nuevo contexto político post electoral representa una oportunidad histórica para avanzar con una agenda de consensos amplios. En ese sentido, remarcó que las reformas laboral, impositiva y previsional deben surgir de un diálogo productivo que proteja las particularidades mendocinas. Además, volvió a insistir en la necesidad de mejorar el acceso al financiamiento, eliminar impuestos distorsivos, promover inversiones y fomentar la generación de empleo formal.

Se profundiza el deterioro de la economía provincial

El discurso dedicó un capítulo completo a la situación económica de Mendoza, marcada por caídas en sectores que concentran un elevado volumen de empleo: comercio, economías regionales, industria, construcción, hotelería y gastronomía. La FEM alertó que cualquier decisión pública debe evitar profundizar ese deterioro.

En el caso del comercio, la entidad describió un escenario “en tensión estructural” debido al descenso del consumo interno, la pérdida de poder adquisitivo, la disminución del turismo nacional, el impacto de las compras en Chile y la competencia desigual con plataformas globales como Mercado Libre, Shein, Temu o Amazon. Para enfrentar ese desafío, planteó dos iniciativas: un sello de identidad para productos mendocinos —con presencia tanto física como digital— y acuerdos logísticos que permitan reducir costos de envío desde la provincia.

La industria y la agroindustria, por su parte, enfrentan un entramado de altos costos que incluye presión fiscal, suba de tarifas, encarecimiento logístico y una mayor competencia importada. Para revertir ese cuadro, la FEM propuso avanzar hacia una estrategia industrial moderna basada en cadenas de valor integradas, asociatividad empresaria y una reconversión de subsidios al riego hacia inversiones en energía fotovoltaica. También pidió reducir cargas en las facturas de servicios, impulsar un Plan Hídrico a 50 años y abrir mercados internacionales con menos trabas arancelarias y fitosanitarias.

La entidad destacó además el crecimiento sostenido de la Economía del Conocimiento y las Industrias Culturales, sectores que mostraron dinamismo y capacidad exportadora. Según indicaron, este fenómeno se expresó en la mayor participación de emprendimientos tecnológicos en el Premio Joven Empresario.

Minería, energía e infraestructura: una agenda de desarrollo

En materia de recursos naturales, la FEM sostuvo que Mendoza debe aprovechar su potencial minero e hidroenergético bajo estándares estrictos y con una visión de desarrollo. Respaldó explícitamente el trabajo del Consejo Provincial del Ambiente, que otorgó viabilidad técnica al proyecto San Jorge con condiciones rigurosas de monitoreo, gestión hídrica y participación local. “La minería no puede ser una actividad extractiva sin derrame; debe ser una política de desarrollo”, fue uno de los mensajes centrales.

La entidad pidió promover proveedores locales, financiar a PyMEs mineras e integrar al sector al entramado productivo provincial. También insistió en que las regalías mineras, petroleras e hidroeléctricas se destinen exclusivamente a infraestructura, obras estratégicas y financiamiento productivo.

Sobre la energía, el discurso mencionó los daños en las centrales Nihuil II y III, aún sin reparación, y propuso evaluar una administración del complejo bajo control de EMESA. Según el planteo, las utilidades podrían financiar obras postergadas como el Trasvase del Río Grande al Atuel. La FEM también pidió consolidar una matriz energética diversificada con más parques fotovoltaicos y minicentrales hidroeléctricas.

Federalismo real y obras urgentes para Cuyo

En el tramo final, la FEM celebró que la provincia destine el resarcimiento nacional a obras productivas, pero advirtió que Mendoza continúa financiando trabajos que corresponden a Nación. La falta de reintegros, señalaron, erosiona la autonomía fiscal. “El federalismo debe ser medible en hechos concretos”, afirmaron.

La institución enumeró obras prioritarias para la integración regional: tramos pendientes de la Ruta Nacional 40, reparación de puentes en zonas estratégicas, ampliación del Paso Pehuenche para cargas, refuncionalización del corredor de la Ruta 7, continuidad del Paso Las Leñas y mayor conectividad ferroviaria hacia los puertos del Atlántico y el Pacífico.

El mensaje final llamó a construir una visión común entre Estado, sector privado y sociedad, para transformar oportunidades en desarrollo real. “Mendoza necesita consensos, innovación y responsabilidad compartida”, concluyó la FEM en una noche marcada por diagnósticos firmes y propuestas concretas.