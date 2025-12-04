Alfredo Cornejo expuso su agenda económica ante la FEM: "Nuestro propósito es claro"

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó la cena anual de la Federación Económica de Mendoza ( FEM ), donde presentó su visión sobre la situación económica de la provincia y los desafíos para consolidar un nuevo ciclo de crecimiento. Ante representantes de cámaras empresarias, industriales, comerciales y productivas, señaló que el objetivo de su administración es “despertar la vocación por invertir, crear, innovar y generar empleo”, y destacó que Mendoza llega a esta etapa con una década de estabilidad institucional y orden fiscal.

Cornejo recordó que, al asumir su primera gestión , el Estado provincial atravesaba un escenario complejo, con servicios deteriorados, infraestructura crítica y una matriz productiva limitada. “Lo necesario también se había vuelto urgente”, afirmó, al explicar la importancia de priorizar el equilibrio institucional y fiscal como base para cualquier estrategia de desarrollo sostenible.

El Gobernador subrayó que la provincia pudo atravesar períodos recesivos con mayor resiliencia gracias a una política de equilibrio fiscal mantenida como política de Estado. En este sentido, repasó la reducción gradual de la presión impositiva: la alícuota promedio de Ingresos Brutos descendió del 3,6 % en 2016 al 3 % en 2025, con rebajas específicas para agricultura, industria, transporte y servicios. También recordó que el Impuesto de Sellos avanza hacia su eliminación total en 2030, una medida diseñada —dijo— “para darle aire al que invierte y al que produce”.

En materia de inversión pública, Cornejo indicó que Mendoza alcanzó niveles récord, con más del 10 % del gasto total destinado a obras en los últimos tres ejercicios y una previsión del 14,5 % para 2026. “La inversión pública es estratégica: mejora la calidad de vida, impulsa infraestructura esencial y crea condiciones para que las empresas crezcan”, sostuvo.

Durante su exposición, Cornejo contextualizó el panorama nacional y valoró los avances del Gobierno central en el orden macroeconómico. Sin embargo, señaló que este proceso requiere profundizar reformas estructurales vinculadas a la simplificación tributaria, la modernización laboral y la revisión del esquema de coparticipación federal, de modo que las provincias cuenten con incentivos y recursos para expandir su sector privado.

El mandatario afirmó que Mendoza participa activamente del Consejo de Mayo y colabora con la Nación en la elaboración de estas iniciativas. “Si se consolida este nuevo paradigma, Mendoza va a crecer con fuerza: tiene cultura empresaria, capital humano, oportunidades y reglas estables”, afirmó.

cornejo fem Alfredo Cornejo durante la cena anual de la FEM. Prensa Gobierno de Mendoza

Diversificación productiva, minería moderna y economía del conocimiento

Cornejo detalló que la provincia trabaja en una matriz productiva más diversificada, con impulso al turismo, la agroindustria, las energías renovables, los hidrocarburos, la conectividad y la economía del conocimiento. También defendió el desarrollo de la minería moderna bajo estándares institucionales estrictos, controles ambientales y mecanismos de transparencia. “Queremos una minería integrada a las actividades tradicionales, que genere valor económico, social y ambiental”, indicó.

El Gobernador destacó el trabajo conjunto con la Mesa de la Producción y el Empleo y el fortalecimiento de cámaras y clusters sectoriales. Explicó que uno de los objetivos centrales de su gestión es recuperar la planificación a largo plazo. “El desafío central de esta etapa es volver a pensar en el mediano y largo plazo”, dijo, y resaltó la importancia de que el Estado actúe como “un vector inteligente”, orientado a promover la iniciativa privada sin interferencias innecesarias.

En otro tramo, Cornejo remarcó la necesidad de “autoimponernos estándares institucionales” para asegurar previsibilidad y atraer inversiones. Sostuvo que estos avances permitieron dejar atrás infraestructuras críticas abandonadas, recuperar servicios esenciales y avanzar en herramientas judiciales para disminuir la litigiosidad sin afectar derechos.

cornejo fem 1 Alfredo Cornejo durante la cena anual de la FEM. Prensa Gobierno de Mendoza

La visión de la FEM: productividad, infraestructura y desarrollo equilibrado

El presidente de la FEM, Santiago Laugero, destacó el compromiso institucional de la entidad y su vínculo permanente con la actividad productiva de la provincia. Afirmó que la transparencia y el diálogo son pilares centrales para una gestión moderna y valoró el rol de los emprendedores, pequeños, medianos y grandes empresarios: “Hombres y mujeres que generan trabajo, crecimiento y desarrollo para la provincia”.

Sobre el contexto nacional, Laugero consideró que el cambio de paradigma propuesto por el Gobierno requiere “inteligencia, creatividad, unión, audacia y flexibilidad”, y reconoció los avances vinculados a la reducción de la inflación, el equilibrio fiscal y la revisión de ineficiencias del Estado. Pidió, además, reforzar los controles sobre el uso del agua y acompañó el desarrollo de “una minería con responsabilidad, controles serios y pleno resguardo del ambiente”.

También sostuvo que las rentas extraordinarias asociadas a recursos naturales deben transformarse en infraestructura productiva y financiamiento para las PyMEs. En ese sentido, celebró que el Gobierno provincial destine fondos del resarcimiento a obras viales, hídricas, sanitarias y eléctricas, varias de ellas ya en ejecución.

Finalmente, la FEM destacó la ampliación de la matriz económica hacia sectores de alto valor agregado, como la economía del conocimiento, las industrias culturales, el diseño y la producción audiovisual, que —señaló— generan empleo calificado y nuevas oportunidades para jóvenes emprendedores.

La actividad contó con la presencia de autoridades provinciales, intendentes y representantes institucionales.