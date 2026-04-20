Autonomía municipal: pusimos metas demasiado optimistas

Este proyecto no surge de una profunda convicción autonomista sino como respuesta a las elecciones de Convencionales Municipales en San Rafael y a la disputa judicial que se generó a raíz de esa elección en Febrero.

La incorporación de la Autonomía Municipal en la Constitución de Mendoza presentada recientemente por el gobernador de Mendoza, no va a dar respuesta a ninguno de los problemas cotidianos de los vecinos de Mendoza.

Es el mismo Alfredo Cornejo el primero en reconocerlo al afirmar que esta modificación en la Constitución de la Provincia solo viene a consagrar el estado actual de las cosas: en los últimos 30 años los municipios de la provincia han ido ejerciendo ,legalmente en algunos casos y fácticamente en otros, mayores grados de autonomía en sus decisiones.

Este proyecto no surge de una profunda convicción autonomista sino como respuesta a las elecciones de Convencionales Municipales en San Rafael y a la disputa judicial que se generó a raíz de esa elección en febrero. Entonces, no deberíamos depositar esperanzas en una iniciativa cuando su origen carece de discusión genuina, de aportes académicos y consagra un enfoque muy restringido de la problemática cotidiana de los municipios.

Conocidos los reclamos de los intendentes del país, plasmados en documentos del Consejo Federal de Intendentes y la Federación Argentina de Municipios, respecto a la caída de la coparticipación, el aumento de la demanda en materia social y la retirada casi absoluta del gobierno nacional en materia de obra pública, promover una discusión de autonomía sin siquiera esbozar un marco legal de mejora de las fuentes de financiamiento de los municipios es cuanto menos poco creativo y poco sostenible, afectando la previsibilidad presupuestaria y la planificación de políticas públicas.

Más allá de las limitaciones que tendrá el debate de este proyecto en la Legislatura, por la amplia mayoría oficialista, y el incierto devenir que tenga su ratificación popular en las urnas; la oportunidad que los gobiernos municipales puedan redactar una carta orgánica municipal permitirá plasmar una organización política-institucional que refleje las particularidades e identidades de sus vecinos y vecinas.