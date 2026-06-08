El Gobierno incrementó el plus salarial que cobran médicos de un régimen especial

A través un decreto, actualizó el monto de la Unidad Sanitaria (US) con la que se calculan las remuneraciones de un grupo de profesionales de la salud.

El aumento alcanza a médicos de guardia, críticos, asistenciales, sanitarios y de centros de salud. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El Gobierno de Mendoza actualizó el valor de la unidad sanitaria que se utiliza para calcular las remuneraciones salariales de los profesionales médicos que se encuentran en el Régimen Especial que entró en vigencia en 2024. La suba es escalonada y representará un 10% a partir de junio.

Mediante el Decreto Nº 651, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se ajustó el valor de la Unidad Sanitaria (US) en $283.000 desde el mes de abril de 2026. Mientras que a partir de junio de 2026 se actualizó nuevamente a un valor de $292.000.

La última actualización del valor había sido en el mes de octubre de 2025 y se había fijado en ese entonces en un monto de $265.000. Esto quiere decir que desde junio los profesionales médicos bajo este régimen contarán con un aumento del 10% en sus remuneraciones.

Nuevo régimen para los médicos La Ley N° 9539 sancionada en 2024 estableció un Régimen Especial para Profesionales Médicos y determinado en uno de sus artículos que la remuneración será calculada mediante una unidad de medida denominada Unidad Sanitaria (US), cuyo valor será fijado periódicamente por el Poder Ejecutivo.

La retribución de los profesionales médicos quedó compuesta por un componente horario y otro de objetivos, pero además se puede acceder a remuneración extra por productividad, lo que tiene beneficios para el profesional pero también para el sistema. Para el cálculo se utiliza la unidad de medida denominada Unidad Sanitaria (US).