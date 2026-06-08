El Gobierno confirmó cuándo cobrarán el aguinaldo los empleados estatales

El Gobierno de Mendoza le puso fecha al cobro del aguinaldo para los empleados estatales. Los detalles.

El Gobierno de Mendoza confirmó que el 19 de junio estará depositado el aguinaldo de todos los empleados estatales. Se trata de un alivio, ya que esta noticia estaba siendo esperada por los empleados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mendozagobierno/status/2063950885839868184?s=46&partner=&hide_thread=false El próximo viernes 19 de junio estará depositado el aguinaldo de todos los empleados estatales. pic.twitter.com/wVks8JkM2Q — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) June 8, 2026

Cómo calcular cuánto te corresponde cobrar Una de las dudas más frecuentes aparece cada vez que se acerca el pago. La fórmula, sin embargo, es más sencilla de lo que muchos creen.

El aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo bruto cobrado durante el semestre comprendido entre enero y junio. No se realiza un promedio entre los seis meses, sino que se toma directamente la remuneración más alta percibida durante ese período. En ese cálculo también pueden incluirse conceptos remunerativos como horas extras, comisiones o adicionales habituales.