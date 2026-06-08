Escándalo en Mar del Plata: choferes de taxis y apps terminaron a las piñas dentro del Concejo Deliberante

La tensión por el debate en torno a la regulación de las aplicaciones de transporte derivó en un violento episodio dentro del Concejo Deliberante de Mar del Plata , donde taxistas y choferes de plataformas digitales se enfrentaron a golpes durante una reunión oficial.

El incidente ocurrió mientras se desarrollaba un encuentro de la Comisión de Movilidad Urbana , espacio en el que se analizaban distintos proyectos vinculados al funcionamiento y la posible regulación de las aplicaciones de transporte en la ciudad. La discusión convocó a representantes de sectores con posiciones enfrentadas sobre la actividad.

Según se observa en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del recinto, una acalorada discusión fue escalando hasta transformarse en una pelea. En medio de gritos e insultos, varios de los presentes comenzaron a empujarse y posteriormente intercambiaron golpes de puño, generando momentos de gran tensión.

Pelea en el HCD de Mar del Plata entre taxistas y choferes de apps

La situación obligó a intervenir a otras personas que se encontraban en el lugar para intentar separar a los involucrados y evitar que el enfrentamiento continuara. Sin embargo, el clima ya se había desbordado y la sesión quedó marcada por los incidentes.

Frente a la escalada de violencia, las autoridades decidieron suspender la reunión y darla por finalizada de manera anticipada. De esta forma, el tratamiento de los proyectos relacionados con las aplicaciones de transporte quedó interrumpido en medio del conflicto en Mar del Plata.

El episodio volvió a poner de manifiesto la fuerte disputa que existe entre el sector de los taxis tradicionales y los conductores que trabajan mediante plataformas digitales, una discusión que desde hace años genera controversias en distintas ciudades del país y que, en esta oportunidad, terminó trasladándose al ámbito institucional con escenas de violencia.