El Gobierno anunció avances para la concesión de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales: cuáles son

El Gobierno informó avances para la concesión de rutas nacionales, muchas de las cuales están sin ninguna mejora significativa desde hace años. La noticia se enmarca en el traspaso este miércoles de una ruta nacional a la Provincia de Santa Fe, anuncio que significó un acto en Casa Rosada.

Esta etapa incluye la concesión de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, destinados a su explotación, administración y mantenimiento, distribuidos en los Tramos Centro, Mesopotámico, Centro-Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo.

A través de la plataforma Contrat.Ar, se llevó a cabo la apertura del segundo sobre correspondiente a las ofertas económicas de la licitación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones.

“En esta instancia se presentaron 21 oferentes y 48 ofertas. Cabe recordar que el pasado 22 de mayo se realizó la apertura del primer sobre, vinculado a los antecedentes y condiciones técnicas de las empresas”, precisaron en el Ejecutivo.

La apertura de las ofertas económicas constituye un nuevo avance del proceso licitatorio y permitirá continuar con las instancias previstas hasta la adjudicación final.

La intención de la Casa Rosada es alcanzar los 9.000 km de rutas nacionales, por donde circula aproximadamente el 80 por ciento del tránsito del país.

En el área de Vialidad subrayan que “este nuevo modelo se desarrollará sin subsidios del sector público, dejando atrás esquemas deficitarios y avanzando hacia un sistema más eficiente, orientado a mejorar la calidad de la red vial nacional”.

El anuncio lo hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, quien brindó precisiones de las rutas alcanzadas. Estas son:

* Tramo Centro: 681 km sobre las RN 9, 19 y 34.

* Tramo Mesopotámico: 276 km sobre las RN 12 y 18.

* Tramo Centro-Norte: 536 km sobre la RN 34.

* Tramo Noroeste: 596 km sobre las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016.

* Tramo Litoral: 547 km sobre las RN 12 y 16.

* Tramo Noreste: 456 km sobre las RN 12 y 105.

* Tramo Chaco-Santa Fe: 497 km sobre la RN 11.

* Tramo Cuyo: 329 km sobre la RN 7.

Las empresas que resulten adjudicatarias obtendrán el derecho a explotar distintos corredores viales nacionales mediante el sistema de peaje. También se les permitirá generar recursos adicionales mediante la explotación de actividades comerciales vinculadas a los corredores.

Estas explotaciones por fuera del esquema de peajes contemplan la instalación de áreas de servicio, estaciones de combustible, locales gastronómicos, supermercados, publicidad en la infraestructura vial, fibra óptica u otras instalaciones que puedan desarrollarse dentro de la zona de concesión.