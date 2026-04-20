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El mensaje de Alfredo Cornejo tras la muerte de Luis Brandoni

El gobernador mendocino lamentó el fallecimiento del actor y destacó su trayectoria y militancia en el radicalismo.

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Alfredo Cornejo, Luis Brandoni

El gobernador Alfredo Cornejo lamentó el fallecimiento de Luis Brandoni a sus 86 años. A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario provincial destacó la trayectoria del actor y su militancia radical.

“Lamento la partida de Luis Brandoni, una figura central de la cultura argentina”, expresó Cornejo.

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Resaltó que “con una trayectoria enorme en el teatro, el cine y la televisión, y un compromiso sostenido con los valores del radicalismo, dejó una marca profunda tanto en el arte como en el debate de ideas”.

Finalmente el gobernador mendocino expresó: “Acompaño a su familia, amigos y a todos quienes lo admiraron. Su legado seguirá presente”.

Brandoni falleció anoche y se encontraba internado desde hace algunos días luego de sufrir un accidente doméstico en su casa.

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