El mensaje de Alfredo Cornejo tras la muerte de Luis Brandoni

El gobernador mendocino lamentó el fallecimiento del actor y destacó su trayectoria y militancia en el radicalismo.

El gobernador Alfredo Cornejo lamentó el fallecimiento de Luis Brandoni a sus 86 años. A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario provincial destacó la trayectoria del actor y su militancia radical.

“Lamento la partida de Luis Brandoni, una figura central de la cultura argentina”, expresó Cornejo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2046191841020678424&partner=&hide_thread=false Lamento la partida de Luis Brandoni, una figura central de la cultura argentina.



Con una trayectoria enorme en el teatro, el cine y la televisión, y un compromiso sostenido con los valores del radicalismo, dejó una marca profunda tanto en el arte como en el debate de ideas.… pic.twitter.com/Pnub0oyv7q — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 20, 2026

Resaltó que “con una trayectoria enorme en el teatro, el cine y la televisión, y un compromiso sostenido con los valores del radicalismo, dejó una marca profunda tanto en el arte como en el debate de ideas”.

Finalmente el gobernador mendocino expresó: “Acompaño a su familia, amigos y a todos quienes lo admiraron. Su legado seguirá presente”.