El mensaje de Alfredo Cornejo tras la muerte de Luis Brandoni
El gobernador mendocino lamentó el fallecimiento del actor y destacó su trayectoria y militancia en el radicalismo.
El gobernador Alfredo Cornejo lamentó el fallecimiento de Luis Brandoni a sus 86 años. A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario provincial destacó la trayectoria del actor y su militancia radical.
“Lamento la partida de Luis Brandoni, una figura central de la cultura argentina”, expresó Cornejo.
Resaltó que “con una trayectoria enorme en el teatro, el cine y la televisión, y un compromiso sostenido con los valores del radicalismo, dejó una marca profunda tanto en el arte como en el debate de ideas”.
Finalmente el gobernador mendocino expresó: “Acompaño a su familia, amigos y a todos quienes lo admiraron. Su legado seguirá presente”.
Brandoni falleció anoche y se encontraba internado desde hace algunos días luego de sufrir un accidente doméstico en su casa.