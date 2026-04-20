La muerte de Luis Brandoni revive sus frases más icónicas del cine argentino

La muerte de Luis Brandoni conmociona al país. El actor, una de las figuras más emblemáticas del cine y teatro argentino, dejó una huella imborrable con clásicos como La Patagonia rebelde, La tregua, Darse cuenta y Esperando la carroza. En los últimos meses, también había vuelto a captar la atención del público con el estreno de Parque Lezama en Netflix.

Pero más allá de sus actuaciones, Brandoni dejó frases que trascendieron la pantalla y se metieron en la cultura popular argentina, con una mezcla única de ironía y crítica social.

Una de las más recordadas es “¡Tres empanadas!”, de Esperando la carroza. En la escena, su personaje se queja de la supuesta pobreza de sus familiares mientras, en un gesto contradictorio, termina comiendo una de las empanadas. La frase expone con crudeza la hipocresía de la clase media.

Otra expresión icónica es “¡Le llenaron el bombo!”, de Cien veces no debo, donde interpreta a un padre conservador que descubre que su hija (interpretada por Andrea del Boca) está embarazada. La línea resume, en clave de humor, el escándalo y la desesperación del personaje.

También quedó en la memoria su reflexión en Darse cuenta: “En este país, si no sos un hijo de p…, sos un bol…”. Una frase que sintetiza un dilema moral profundamente arraigado en la sociedad argentina, entre la honestidad y la llamada “viveza criolla”.

Dónde ver sus películas

Las películas de Brandoni reflejan la época más crítica del cine argentino. Por esto te invitamos a disfrutar de algunas de sus películas en plataformas: Esperando la carroza en HBO Max, Darse cuenta en la plataforma nacional CINE.AR Play, y otras en YouTube.