La serie que marcó la última actuación de María Rosa Fugazot: cómo y dónde verla

María Rosa Fugazot fue encontrada sin vida en su departamento en la ciudad de Buenos Aires. La actriz de 83 años fue hallada por personal de emergencias y la noticia conmocionó al mundo del espectáculo, ya que era muy querida por todos los artistas.

Si bien la actriz no se encontraba actuando, tuvo una participación en Nada, la serie que tuvo como protagonista a Luis Brandoni y a Robert De Niro. En aquella recordada producción audiovisual encarnó el papel de Celsa, la ama de llaves de Manuel Tamayo Prats ( Luis Brandoni ).

Actualmente, la serie se encuentra disponible en la plataforma Disney Plus y, tras su muerte, marcó su última participación en ficción. La trama sigue la vida del crítico gastronómico interpretado por Luis Brandoni, en la cual Fugazot asumió un pequeño pero significativo rol.

De hecho, el personaje de Fugazot fue "la creadora" de la recordada receta de milanesa de lomo que el entrañable actor defiende durante la serie y que se viralizó entre los espectadores.

Los detalles del fallecimiento de María Rosa Fugazot

En el programa de Moria Casán compartieron detalles de cómo fueron sus últimas horas: "Ella vivía en el quinto piso y desde el sábado que no se sabía nada de ella. La encargada la vio el sábado por última vez y no estaba mal de salud".

Mercedes Ninci aclaró también que la encargada le expresó que la veía "muy triste por la muerte del hijo y estaba viviendo sola. Lo que me cuentan es que la prima al no saber nada de ella, viene con una amiga, llaman al SAME porque la encuentran desvanecida".