Tras la muerte de Luis Brandoni, qué sucederá con la segunda temporada de Nada, la serie de Brandoni y Robert de Niro

El plan para expandir el universo de la serie ya estaba en marcha, pero el fallecimiento de Brandoni genera dudas sobre el futuro de la nueva temporada.

Nada se estrenó en octubre de 2023. La serie está protagonizada por Luis Brandoni y también participa Robert de Niro.

No hay dudas de que Nada fue uno de los estrenos más aguardados de 2023. Y cuando finalmente llegó a Disney+, no decepcionó: la serie conquistó rápidamente al público, que en redes sociales no escatimó elogios para la historia protagonizada por Luis Brandoni y con la narración, y participación, de Robert De Niro.

La serie sigue la vida de Manuel, un crítico gastronómico porteño sofisticado y algo solitario, cuya rutina cambia por completo tras la muerte de su empleada doméstica, quien lo acompañó durante décadas. En ese contexto, se ve obligado a adaptarse a una nueva realidad mientras establece un vínculo inesperado con una joven paraguaya que llega para trabajar en su casa, en medio de reflexiones sobre la cultura, la comida y los vínculos.

Mirá el tráiler de la primera temporada de Nada Tráiler de 'Nada' de Star+

La propuesta de Gastón Duprat y Mariano Cohn también recibió una buena respuesta por parte de la crítica. En Rotten Tomatoes, obtuvo un 83% de aprobación, basado en seis evaluaciones de especialistas.

La continuidad de la historia ya estaba en desarrollo antes del fallecimiento de Luis Brandoni. El plan incluía una segunda temporada de cinco capítulos, con una propuesta más ambiciosa que sumaría escenas rodadas en Nueva York y una ampliación del universo narrativo presentado en la primera parte. Además, había trascendido que esta nueva etapa se titularía Todo.