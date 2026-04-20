El homenaje del Gobierno a Luis Brandoni: "Una figura clave de la cultura argentina"

El mundo del espectáculo argentino atraviesa un día de profundo dolor tras la muerte de Luis Brandoni , una de las figuras más trascendentales de la escena nacional, quien falleció a los 86 años en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el pasado 11 de abril luego de sufrir un accidente doméstico.

El actor murió a causa de un hematoma subdural provocado por el golpe en la cabeza que sufrió al caerse en su casa. En un primer momento, había trascendido que su internación se debía a un ACV, pero esa versión fue luego desmentida.

La noticia fue confirmada por el productor teatral y amigo personal Carlos Rottemberg , quien a través de un comunicado difundido por Multiteatro expresó: “Murió Luis Brandoni . Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”.

Rottemberg también informó que los restos del actor serán velados en la Legislatura Porteña desde el mediodía de este lunes, mientras que el martes por la mañana serán trasladados al Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita.

En sus últimos días, Luis Brandoni se encontraba protagonizando la obra “¿Quién es quién?” junto a Soledad Silveyra en la calle Corrientes. Las funciones habían sido suspendidas tras el accidente que sufrió el sábado 11 de abril, del cual finalmente no logró recuperarse.

La despedida también llegó desde el ámbito oficial. El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, lamentó profundamente su fallecimiento y destacó su legado: “Lamento profundamente el fallecimiento de Luis ‘Beto’ Brandoni, una de las grandes figuras de la cultura argentina”.

Cifelli recordó que el actor había sido distinguido en vida como Personalidad Emérita de la Cultura, la máxima distinción otorgada por la Secretaría, en reconocimiento a una trayectoria que marcó generaciones y dejó una huella indeleble en el teatro, el cine y la televisión del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leocifelli/status/2046110755364257955&partner=&hide_thread=false Lamento profundamente el fallecimiento de Luis “Beto” Brandoni, una de las grandes figuras de la cultura argentina.



Desde la Secretaría de Cultura de la Nación tuvimos el honor de reconocerlo en vida como Personalidad Emérita de la Cultura, la máxima distinción que otorgamos, en… pic.twitter.com/7bsB5dHiLp — Leonardo Cifelli (@leocifelli) April 20, 2026

“Brandoni fue mucho más que un actor extraordinario: fue un emblema de nuestra identidad cultural, un intérprete que supo retratar como pocos el alma argentina y un referente cuyo compromiso con su oficio lo convirtió en ejemplo para colegas y futuras generaciones”, expresó el funcionario.

Finalmente, el secretario subrayó que “su talento, su vocación y su integridad seguirán siendo parte viva de nuestra cultura” y acompañó a la familia, seres queridos y a toda la comunidad artística “en este momento de dolor, con un profundo agradecimiento por todo lo que nos dejó”.