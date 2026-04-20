Eduardo Blanco despidió a Luis Brandoni con un sentido posteo: "Gracias por todo"

Eduardo Blanco se mostró conmovido por la noticia y le dedicó unas hermosas palabras a Luis Brandoni, con quien protagonizó la película Parque Lezama.

El ambiente artístico se encuentra en shock tras la muerte del querido Luis Brandoni. Luego de días internado por un accidente en su casa, el actor falleció durante la madrugada de este lunes a los 86 años, generando un profundo dolor.

Según la información que salió a la luz, la causa de muerte fue el hematoma subdural que se produjo en su cabeza luego del fuerte golpe tras la caída en su casa. Los médicos habían decidido pasarlo a terapia intensiva y lamentablemente no pudo recuperarse.

El actor Eduardo Blanco lo despidió en redes con una publicación muy sentida: "Gracias por todo, Beto! Por todo el aprendizaje que me representó como actor tener la fortuna de compartir un escenario tanto tiempo con vos, por tu entrega, tu compromiso, tu profesionalidad y tu enorme talento".

La despedida de Eduardo Blanco a Luis Brandoni Eduardo Blanco Eduardo Blanco le dedicó un conmovedor posteo a Luis Brandoni. Foto: Instagram / @eduardoblancook.

"Además de disfrutarte en todas las historias que nos contaste a lo largo de tu vida, nos emocionaste, nos divertiste, nos invitaste a reflexionar sobre muchos temas de la vida y siempre con una seriedad y una entrega que me emociona", expresó el actor.