Preocupación extrema por la salud de Luis Brandoni: el comunicado que compartió su familia

La salud de Luis Brandoni encendió señales de alerta en su entorno cercano y en el mundo del espectáculo. El reconocido actor debió ser asistido tras protagonizar un accidente doméstico durante el último fin de semana, situación que generó preocupación y múltiples versiones.

Frente a la repercusión, su familia decidió llevar claridad mediante un comunicado oficial en el que detallaron lo ocurrido: "El Sr. Luis Brandoni sufrió el sábado pasado un accidente doméstico que le provocó una caída, con un golpe en la cabeza que derivó en un hematoma subdural".

El artista tuvo un accidente doméstico. Se descartó que haya sido un ACV.

En ese mismo mensaje, también brindaron precisiones sobre su evolución actual: "Actualmente se encuentra internado, bajo evaluación y cuidado médico, cursando un cuadro delicado, acompañado por profesionales que siguen de cerca su evolución".

Mientras atraviesa este proceso, el actor permanece contenido por su círculo más íntimo. Sus hijas, Micaela y Florencia, junto a su pareja, Saula Benavente, se mantienen a su lado acompañándolo de cerca durante la recuperación, en un contexto que requiere seguimiento constante por parte del equipo médico.

Luis Brandoni disparó contra Dady Brieva tras el escándalo que vivió el cómico en Uruguay Foto: Archivo El artista se encuentra acompañado de sus hijas y su pareja. Foto: Archivo

En paralelo, desde su entorno llevaron tranquilidad al descartar algunas de las versiones que habían comenzado a circular en las primeras horas, entre ellas la posibilidad de un ACV, que finalmente no fue confirmada. Esta aclaración resultó clave para ordenar la información que se había difundido de manera extraoficial.

Por último, la familia dejó en claro que continuará informando sobre cualquier novedad vinculada a su estado de salud: "Se continuará informando oportunamente sobre su estado de salud".