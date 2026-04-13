Revelaron que Luis Brandoni no sufrió un ACV y contaron cómo sigue su salud: "No es como se creyó en un principio"
Ángel de Brito había confirmado la información en Bondi Live y Carlos Rottemberg decidió aclarar el estado de salud del querido actor.
Ángel de Brito sorprendió a todos en la edición del lunes de su programa de streaming de Bondi Live cuando confirmó que Luis Brandoni había sufrido un ACV. El conductor de LAM reveló detalles de la situación y en Intrusos dialogaron con Carlos Rottemberg, quien desmintió el mencionado cuadro de salud.
"Está con algunos achaques de la edad y lo internaron en el Güemes tras la caída y tuvo un ACV, un pequeño ACV. Está muy cuidado y completamente normal", contó De Brito sobre la situación de salud del actor.
Daniel Ambrosino habló directamente con Rottemberg, quien aclaró que Brandoni no sufrió un accidente cerebrovascular: "Beto está en observación a partir de una caída el sábado en su casa", reveló el director teatral sobre la situación que derivó en la internación del artista.
Revelaron detalles de la salud de Luis Brandoni
Luego agregó que "antes se habían suspendido las funciones por una dolencia de Solita y se suma ahora lo de Brandoni que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en el sanatorio".
Respecto al ACV, Carlos Rottemberg subrayó que "no es un ACV como se creyó en un principio sino un hematoma producto del propio golpe. Estuve con él y sigue internado hasta la abosrción del hematoma".
La información que había dado Ángel de Brito sobre Luis Brandoni
El conductor de LAM había revelado la información en su programa "Ángel Responde" que se emite por el canal de streaming Bondi Live. Allí sorprendió a todos al confirmar que el actor había sufrido un "pequeño ACV".
Finalmente la información que proporcionó fue desmentida por Carlos Rottemberg. Luis Brandoni sigue internado pero no fue un accidente cerebrovascular sino que se trató de un fuerte hematoma.