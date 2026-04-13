Revelaron que Luis Brandoni no sufrió un ACV y contaron cómo sigue su salud: "No es como se creyó en un principio"

Ángel de Brito había confirmado la información en Bondi Live y Carlos Rottemberg decidió aclarar el estado de salud del querido actor.

Ángel de Brito sorprendió a todos en la edición del lunes de su programa de streaming de Bondi Live cuando confirmó que Luis Brandoni había sufrido un ACV. El conductor de LAM reveló detalles de la situación y en Intrusos dialogaron con Carlos Rottemberg, quien desmintió el mencionado cuadro de salud.

"Está con algunos achaques de la edad y lo internaron en el Güemes tras la caída y tuvo un ACV, un pequeño ACV. Está muy cuidado y completamente normal", contó De Brito sobre la situación de salud del actor.

Daniel Ambrosino habló directamente con Rottemberg, quien aclaró que Brandoni no sufrió un accidente cerebrovascular: "Beto está en observación a partir de una caída el sábado en su casa", reveló el director teatral sobre la situación que derivó en la internación del artista.

Revelaron detalles de la salud de Luis Brandoni Confirmaron que Luis Brandoni no sufrió un ACV y revelaron nuevos detalles de su salud Luego agregó que "antes se habían suspendido las funciones por una dolencia de Solita y se suma ahora lo de Brandoni que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en el sanatorio".

Captura de pantalla 2026-04-13 143120 Actualizaron los datos sobre la salud de Luis Brandoni tras la noticia de Ángel de Brito. Foto: captura de video / América TV. Respecto al ACV, Carlos Rottemberg subrayó que "no es un ACV como se creyó en un principio sino un hematoma producto del propio golpe. Estuve con él y sigue internado hasta la abosrción del hematoma".