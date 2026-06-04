Una ex de Federico Bal destapó el peor calvario que vivió con el actor y lo hundió por completo
Tras el descargo de Barbie Vélez, otra expareja de Bal aseguró que la pasó muy mal cuando estuvo en pareja con él y dio detalles.
Las recientes declaraciones de Barbie Vélez sobre Federico Bal volvieron a poner el foco en una de las historias más controvertidas del espectáculo argentino. En medio de la repercusión que generaron sus palabras, Tamara Gala, expareja del actor, decidió recordar su propia experiencia y lanzó fuertes críticas hacia él.
Todo ocurrió en Mitre Live. "Mirá yo te voy a decir algo, cuando a mi me pasó lo que me pasó con Federico Bal todo el mundo me tildó de loca y me sacaron trabajo. Imaginate que se lo hicieron a Barbie con el peso de Nazarena, imaginate a mí lo que me costó en ese momento. A veces no hace falta pegar para que haya violencia", expresó la bailarina.
Esto fue lo que dijo Tamara Gala en Mitre Live sobre Federico Bal
"Yo estuve muy mal, la pasé mal en ese contexto con él y era más chica que Barbie y estaba sola porque yo soy de Córdoba. Yo estuve casi tres años con él y hubo muchas mentiras que fueron cada vez más grandes. Yo no la pasé bien y hay que escucharla a Barbie y yo no me olvido más el día que me llamó Nazarena porque Barbie había tenido un problema con Federico", se sinceró la vedette.
En ese sentido, también recordó una situación que vivió junto a Barbie Vélez tras uno de los conflictos con Bal: "Barbie estaba muy mal, muy afectada y asustada, la vi agitada en ese momento y triste. La abracé fuerte y la pasó muy mal y yo que soy mamá le creo totalmente a ella y a Nazarena, a Federico y a su mamá no les creo nada".
Lejos de quedarse allí, Gala cuestionó la actitud que observa actualmente en el actor cada vez que se refiere al tema: "Barbie Vélez no es una persona que busque conventillo, todo lo contrario. Yo veo en la televisión a Federico la mirada que tiene y tiene una cara... retándolo a quien le pregunta. Federico es un mentiroso y súper egocéntrico. Yo creo que a él no le dieron amor y ahora está grande pero no aprendió nada, está peor que cuando estaba conmigo".
"Si él no quería hablar del tema tendría que no haber hablado pero como no aprendió nada...no te puedo dar una opinión buena de esa persona. Me da pena verlo. Y Carmen Barbieri hablando de la Justicia, que no traiga ese tema y no seamos tan hipócritas en este ambiente porque es un montón", finalizó diciendo Tamara Gala.