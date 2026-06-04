Una ex de Federico Bal destapó el peor calvario que vivió con el actor y lo hundió por completo

Tras el descargo de Barbie Vélez, otra expareja de Bal aseguró que la pasó muy mal cuando estuvo en pareja con él y dio detalles.

Las recientes declaraciones de Barbie Vélez sobre Federico Bal volvieron a poner el foco en una de las historias más controvertidas del espectáculo argentino. En medio de la repercusión que generaron sus palabras, Tamara Gala, expareja del actor, decidió recordar su propia experiencia y lanzó fuertes críticas hacia él.

Todo ocurrió en Mitre Live. "Mirá yo te voy a decir algo, cuando a mi me pasó lo que me pasó con Federico Bal todo el mundo me tildó de loca y me sacaron trabajo. Imaginate que se lo hicieron a Barbie con el peso de Nazarena, imaginate a mí lo que me costó en ese momento. A veces no hace falta pegar para que haya violencia", expresó la bailarina.

Esto fue lo que dijo Tamara Gala en Mitre Live sobre Federico Bal Tamara Gala Fulminó A Federico Bal

"Yo estuve muy mal, la pasé mal en ese contexto con él y era más chica que Barbie y estaba sola porque yo soy de Córdoba. Yo estuve casi tres años con él y hubo muchas mentiras que fueron cada vez más grandes. Yo no la pasé bien y hay que escucharla a Barbie y yo no me olvido más el día que me llamó Nazarena porque Barbie había tenido un problema con Federico", se sinceró la vedette.

En ese sentido, también recordó una situación que vivió junto a Barbie Vélez tras uno de los conflictos con Bal: "Barbie estaba muy mal, muy afectada y asustada, la vi agitada en ese momento y triste. La abracé fuerte y la pasó muy mal y yo que soy mamá le creo totalmente a ella y a Nazarena, a Federico y a su mamá no les creo nada".