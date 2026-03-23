Tras sufrir un ACV, así regresó Daniela Ballester a C5N y habló emocionada: "Situaciones difíciles"

La pantalla se llenó de emoción a flor de piel. Después de un mes de ausencia que mantuvo en vilo a sus colegas y televidentes, Daniela Ballester volvió a pisar el estudio de C5N . La periodista había sufrido un accidente cerebrovascular ( ACV ) hace algunas semanas, pero esta tarde demostró que la resiliencia es su mejor aliada.

Recibida con un aplauso cerrado de todo el canal y el abrazo cálido de su compañero Julián Guarino, Daniela no pudo contener la alegría de estar de vuelta en su segunda casa.

"Qué lindo estar acá, no tienen idea de lo lindo que es volver a estar acá y que ustedes estén del otro lado", arrancó diciendo la conductora, visiblemente movilizada. Durante sus primeros minutos al aire, se tomó el tiempo de agradecer el "aguante" de su compañero, de sus colegas y de las autoridades del canal, destacando que le dieron la tranquilidad necesaria para enfocarse únicamente en su recuperación.

Lejos de esquivar el tema, Ballester decidió ponerle nombre a lo que le pasó, detallando la gravedad de su cuadro médico sin perder la entereza.

" Atravesé un proceso muy difícil. Tuve una hemorragia subaracnoidea perimesencefálica, un dolor de cabeza muy fuerte, y una situación imposible de manejar para cualquier ser humano. Gracias a Dios pude pedir ayuda y desde el día uno tuve la posibilidad de tener todos los cuidados".

A pesar del cimbronazo que significó para su vida, la conductora hizo hincapié en que no busca compasión. Con una mirada muy empática y anclada en la realidad del país, reflexionó sobre las dificultades que atraviesan muchos argentinos en el sistema de salud:

"No quiero victimizarme para nada... hay gente que tiene diagnósticos y enfermedades tremendas, que muchas veces no tiene los recursos o una obra social para poder afrontarlos. En mi caso, la verdad que estoy agradecida de estar bien, por eso lo puedo contar con una sonrisa", remarcó con mucha madurez.

20 años de trayectoria y una sorpresa que la quebró en vivo

DANIELA BALLESTER 2 La periodista de 48 años retomó su trabajo. Captura / C5N

El momento de mayor sensibilidad se dio sobre el final de su descargo. Mientras Ballester recordaba que es parte de C5N desde que "se prendieron las luces" en 2007, fue sorprendida en pleno aire con un enorme ramo de flores de parte de toda la producción y el equipo técnico.

"Acá me matás, lo veo entrar con un ramo de flores y ya no puedo seguir hablando", confesó, quebrando la voz entre lágrimas y risas. "Te queremos mucho, te extrañamos mucho", le respondió Guarino en nombre de toda la familia del canal, poniéndole el broche de oro a un regreso sumamente esperado.