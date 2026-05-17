Un reconocido cantante anunció su retiro de la música luego de 17 años y reveló el motivo: "Final de mi vida"

El mundo de la música tropical se sacudió en las últimas horas con un anuncio completamente inesperado. Gastón "El Retutu" , una de las figuras más reconocidas y queridas de la movida, comunicó su retiro definitivo de los escenarios tras casi dos décadas de carrera. El cantante reveló que detrás de esta difícil decisión hay una conversión religiosa.

A través de un video en el que se lo vio visiblemente movilizado, el artista se sinceró con sus fanáticos y explicó que, desde aquel debut en diciembre de 2009 hasta este sorpresivo cierre en mayo de 2026, su vida atravesó turbulencias que lo llevaron a buscar refugio en la fe.

Embed - Un reconocido artista anunció su retiro de la música luego de 17 años y reveló el motivo: "Final de mi vida"

"Llevo una etapa final en mi vida, una decisión que me cuesta tomar mucho, por eso es mi cara. Casi 17 años en la movida y hoy decido dejar toda la música" , arrancó relatando el cantante. Sin embargo, rápidamente aclaró que el motivo principal es su deseo de seguir a Cristo.

En uno de los pasajes más fuertes de su descargo, El Retutu hizo alusión a las tentaciones y los riesgos que conlleva el mundo del espectáculo. "El diablo te presenta muchas cosas en la noche, pero hoy decido soltar todo eso y seguirlo a Él" , confesó a corazón abierto, asegurando además que este nuevo camino espiritual, literalmente, lo "salvó de la muerte".

Un futuro diferente: lejos de la noche, cerca de los niños

el retutu El Retutu y una decisión de vida. IG @elretutuok

A pesar de lo sorpresiva de la noticia, el artista llevó tranquilidad a sus seguidores, aclarando que no se trata de un momento de tristeza, sino de una transición necesaria. "Es difícil soltar esto, pero siento que es el momento, siento que ya es otra etapa en mi vida que yo tengo que caminar. Sé que el Padre tiene algo proyectado para mi vida", reflexionó con madurez.

Si bien la etapa de shows bailables y giras de madrugada llegó a su fin, no le cerró la puerta a la música por completo, aunque con un enfoque radicalmente distinto. Según adelantó, uno de sus grandes anhelos es volcarse a la música cristiana o incluso a la música infantil, un sueño que arrastra desde sus comienzos.

Para cerrar su mensaje, se despidió de su público con unas sentidas palabras de agradecimiento: "Gracias por el aguante de tanto tiempo, gracias de corazón. Los amo. Es una etapa hermosa que viví que tengo que soltar, y es una etapa nueva que se viene. La gloria postrera será mejor que la primera".