El feroz descargo de Jorgelina Cardoso por los silbidos a Ángel Di María en el Monumental: "Almas pobres"

La mujer del delantero no ocultó su enojo luego de la reacción de los hinchas. A través de sus redes, apoyó a su esposo con un fuerte mensaje.

El clima en el Estadio Monumental estuvo lejos de ser el mejor para Ángel Di María. Durante la caída de Rosario Central por 1-0 ante River Plate, el campeón del mundo fue blanco de silbidos por parte de la hinchada local.

Ante esta situación, su esposa, Jorgelina Cardoso, no se guardó nada y salió a defenderlo con un contundente mensaje en sus historias de Instagram, apuntando directamente contra los simpatizantes millonarios.

El mensaje de la esposa del delantero jorgelina cardozo y angel di maria La familia Di María IG @jorgelinacardoso26

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Cardoso expresó su respaldo al Fideo publicando el siguiente texto: “Solo saber que no tenes nada en común con la gente que destila veneno, rencor, odio y que muestra la triste vida que llevan me da felicidad y tranquilidad de saber que estamos del lado correcto, con humildad, viviendo felices en familia, siendo buena gente, disfrutando cada minuto de nuestra ciudad, de nuestra gente, de nuestra vida…”, manifestó en la primera parte.

En el mismo posteo, que acompañó con emojis de corazones azules y amarillos, completó de manera categórica: “Que orgullo que seas mío, que seas nuestro y que seas de Central. GRACIAS por ser tan distinto a esa manada de almas pobres. Te amo @angeldimariajm”.