La insólita queja de Di María tras la eliminación de Central ante River: "Sabíamos que estas cosas podían pasar acá"

Luego de la áspera semifinal que tuvo lugar en el Monumental, Ángel Di María se mostró molesto por la forma en la que se dio la derrota de Rosario Central.

Rosario Central quedó eliminado del Torneo Apertura al perder las semifinales este sábado por 1-0 contra River Plate en el Monumental. El único gol de la noche fue marcado por Facundo Colidio al minuto 62 de penal. Antes, en el primer tiempo, Jeremías Ledesma le había atajado otra pena máxima a Gonzalo Montiel.

Ambos fueron por faltas bastante claras: el primero por un codazo de Gastón Ávila a Lucas Martínez Quarta (la Banda reclamó tarjeta roja, pero le sacaron amarilla) y el segundo por una falta de Conan a Joaquín Freitas, que se lo llevó puesto en el área tras llegar tarde en la disputa por la pelota.

La queja de Ángel Di María tras la eliminación de Central ante River La queja de Ángel Di María tras la eliminación de Central ante River TNT Sports Sin embargo, luego del encuentro, Ángel Di María se quejó por esta situación: "Hicimos un buen partido. Nos ganaron por un gol de penal. Sabíamos que estas cosas podían pasar acá. No por algo hablaron antes. Nosotros seguimos trabajando. Creo que hicimos un buen campeonato. Estoy orgulloso de nosotros. Ahora nos queda la Copa Libertadores, intentar terminar primeros", lanzó en diálogo con TNT Sports, en referencia también a toda la polémica que se generó en los días previos.

En cuanto al duro recibimiento que tuvo por parte de los hinchas de River, que le cantaron "Fideo secanuca" y lo silbaron cada vez que tocó la pelota, le restó importancia: "No me molestó, son cosas del fútbol. Esas cosas pasaban antes, pero no se hablaban. Ahora sí se hablan. El fútbol es así. Nada, felicitarlos. Es fútbol, es folclore. Este estadio me ovacionó muchas veces y me quedo con eso", apuntó al respecto.