Conmoción: falleció la querida actriz Chunchuna Villafañe a los 92 años

La noticia sobre la muerte de Chunchuna Villafañe fue informada por Juana Molina, su hija, mediante un conmovedor posteo en sus redes.

El ambiente artístico se encuentra conmocionado tras el anuncio del fallecimiento de la queridísima actriz Chunchuna Villafañe. La actriz marcó una época y, por supuesto, la noticia generó un enorme dolor y diversas figuras la despidieron en las redes sociales.

Fue Juana Molina, su hija, quien dio a conocer la información mediante una publicación en Instagram: "Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada".

"Es un cóctel de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía, me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa", expresó Juana Molina junto a imágenes recordando a su madre.

Dolor por el fallecimiento de Chunchuna Villafañe Chunchuna Villafañe El anuncio del fallecimiento de Chunchuna Villafañe. Foto: Instagram / @c.h.u.n.c.h.u.n.a.

Además, agregó: "Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho. Creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos".