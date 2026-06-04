Diego Recalde rompió el silencio tras las críticas por el repudiable comentario sobre Agostina Vega: el posteo

Diego Recalde fue duramente criticado en las redes sociales luego de un escandaloso comentario sobre la menor de 14 años asesinada en Córdoba.

Diego Recalde, conocido cineasta y quien también ocupa un rol como panelista en Crónica, realizó un polémico comentario tras ver el video donde Agostina ingresa a la casa de Claudio Barrelier. Sus dichos generaron un enorme repudio y finalmente rompió el silencio.

"Hay una soltura física que hace pensar que hay un recorrido y yo a veces comparo. Y te das cuenta", continuó Recalde. La periodista lo interrumpió para marcar su desacuerdo: "¿Soltura de una nena de 14 años, Diego? Eso es revictimizar a la víctima".

"No, pará. No estoy diciendo que es un delito acostarte antes del tiempo que la ley lo permite, lo que te digo es que te das cuenta cuando hay un cuerpo que tiene un tránsito distinto a un cuerpo virgen", fueron los polémicos dichos sobre Agostina Vega.

El posteo de Diego Recalde tras sus dichos sobre Agostina Vega Captura de pantalla 2026-06-04 152147 Diego Recalde rompió el silencio. Foto: X / @DiegoJRecalde.

Finalmente y en medio de las duras críticas, el escritor compartió un contundente y llamativo posteo en su cuenta de X (antes Twitter): "Acabo de hablar con mi abogado penalista. A los que con nombre y apellido me amenazaron de muerte y me difamaron acusándome de delitos graves, les cuento que van a financiar mi próxima película. Se vienen demandas civiles y penales".