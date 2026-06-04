"Un adulto no se coge a una menor": el feroz ataque de Yanina Latorre contra Diego Recalde tras sus aberrantes dichos sobre Agostina Vega

Desde el aire de su programa en El Observador, la conductora se mostró visiblemente consternada y apuntó con munición gruesa contra el comunicador. "Este tipo es un pelot..., es un burro, no puede estar en la televisión, no puede ser comunicador, no puede ser periodista. 'Te das cuenta cuando un cuerpo tiene un mayor tránsito'. Por Dios, ¿qué tiene que ver? Estamos hablando del abuso de menores" , disparó la periodista, sin filtro, al escuchar el polémico análisis de Recalde.

En ese sentido, la conductora trazó un paralelismo con otros casos emblemáticos donde se intentó revictimizar a las denunciantes por su vida privada o su pasado. "Lo mismo decían con Juan Darthés y Thelma Fardin, que la chica había tenido novio, que no era virgen y que se le regaló", recordó Latorre. con furia.

"No importa que se te regale y te lo pida de rodillas, un adulto no se coge a una menor de edad. Hay una diferencia etaria, es abuso de menores, es violación. En este caso, estamos hablando de un femicidio. Este tipo Recalde es un imbé..." , destacó la periodista.

Diego Recalde en Carajo Stream El periodista fue duramente cuestionado. Captura de pantalla Youtube Carajo.

"Ponele que a la chica le encantaba y se acostó con toda la secundaria del colegio. ¿Por eso este tipo tiene derecho a intentar abusar de ella? ¿Eso quiso decir o no?", continuó Yanina.

"Que una cosa es una chica con recorrido, que seguramente vamos a decir que en este tipo de culturas marginales pasan estas cosas porque la verdad pasan. Los chicos tienen otra educación, los padres no les hablan, no les explican", reflexionó la conductora.

"Pero él está queriendo decir que porque tenía recorrido, para el tipo fue una señal de alerta de que se la podía acostar. Este tipo no sabe que un adulto no puede tener sexo con un menor de edad", expresó Yanina Latorre muy indignada.