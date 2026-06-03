Jorge Rial insultó sin filtro a Diego Recalde por sus dichos sobre Agostina Vega: "Depredador de menores"

Recalde en su rol de panelista lanzó escandalosas declaraciones sobre la menor de 14 años y Jorge Rial no dudó en arremeter contra él.

El caso de Agostina Vega sigue conmocionando a la provincia de Córdoba y en las últimas horas Diego Recalde lanzó fuertes declaraciones que generaron un enorme escándalo. Tras la viralización de sus dichos, Jorge Rial lo cruzó fuertemente en redes sociales.

"Hay actitudes físicas que te comunican una soltura. De verdad. Hay una soltura física que te hace pensar que hay un recorrido distinto. Te das cuenta", expresó Diego Recalde sobre Agostina. Además, agregó que "te das cuenta cuando un cuerpo tiene un tránsito distinto a un cuerpo virgen".

Las declaraciones del cineasta generaron una enorme repercusión y Jorge Rial explotó contra él: "Solo un degenerado e hijo de puta puede percibir en una nena una supuesta soltura física que la hace merecer ser asesinada".

Jorge Rial destrozó a Diego Recalde por sus dichos sobre Agostina Vega Captura de pantalla 2026-06-03 095325 Jorge Rial apuntó contra Diego Recalde. Foto: X / @rialjorge.

"Este tipo es un depredador de menores y tiene pantalla", sentenció el conductor de C5N claramente enojado por los dichos de Diego Recalde. Los usuarios no dudaron en ponerse del lado de Rial y destrozaron al panelista de Crónica.