Se dio a conocer una polémica canción de Diego Recalde donde habla de ser "adicto al jumper": de qué trata

La reciente participación del escritor Diego Recalde en la pantalla de Crónica TV desató una ola de críticas. Durante la entrevista, al referirse al reciente femicidio de Agostina Vega , Recalde hizo comentarios enfocados en la "actitud física y soltura" de la víctima.

Estas expresiones fueron ampliamente interpretadas y repudiadas como una revictimización, especialmente en un contexto de fuerte sensibilidad social atravesado por las recientes movilizaciones de Ni Una Menos.

A raíz de estos polémicos dichos en televisión, los usuarios de las redes sociales y diversos programas de espectáculos y actualidad sacaron a la luz una composición musical de Recalde lanzada hace aproximadamente diez años. Se trata del tema titulado "De nuevo Dolores" , el cual formó parte del repertorio de su banda, Trío Ibáñez.

La letra de la canción, que se encuentra registrada a su nombre en la Biblioteca Nacional y alojada en su canal oficial de YouTube, se convirtió en el principal foco de debate. En sus estrofas, se describe a una niña que "va al colegio", que "usa jumper" y lleva una "mochilita de Sara Key". Asimismo, la composición incluye frases donde el protagonista se autodefine como "adicto al jumper" y menciona haber estado internado en una "granja" de rehabilitación por este motivo.

El análisis y repudio de Jorge Rial

Embed - Diego Recalde

El material audiovisual, sumado a sus declaraciones sobre el caso Agostina, fue abordado de manera muy crítica en distintos espacios. Jorge Rial, tanto en su programa como a través de su cuenta de X, fue uno de los más vehementes a la hora de condenar al autor.

"Este degenerado es vocero del gobierno, y no estoy politizando, estoy describiendo", expresó el conductor al aire mostrando su total indignación frente al contenido de la canción. Posteriormente, en sus redes sociales, Rial profundizó su postura: "Solo un degenerado [...] puede percibir en una nena una supuesta soltura física que la hace merecer ser asesinada. Este tipo es un depredador de menores y tiene pantalla".

Por su parte, la periodista Viviana Canosa también dedicó un segmento de su programa para analizar detalladamente el contenido de la canción y las recientes intervenciones públicas de Recalde. Canosa se sumó a la ola de cuestionamientos, poniendo el foco en la gravedad de las declaraciones del escritor y en el mensaje implícito de su antigua obra musical frente a un caso de violencia de género tan resonante.

La respuesta de Diego Recalde: anuncio de demandas

image Diego Recalde en X. X / DiegoJRecalde

En medio de las críticas generalizadas y el fuerte impacto mediático, Diego Recalde decidió romper el silencio a través de su cuenta de X. Lejos de retractarse por sus comentarios televisivos, el escritor anticipó una dura ofensiva judicial contra quienes lo cuestionaron en las últimas horas.

"Acabo de hablar con mi abogado penalista. A los que con nombre y apellido me amenazaron de muerte y me difamaron acusándome de delitos graves, les cuento que van a financiar mi próxima película", sentenció Recalde en su perfil oficial, y concluyó de manera contundente: "Se vienen demandas civiles y penales".