Revelaron nuevos detalles sobre la salud de Luis Brandoni y hay preocupación: "Es complicada la situación"

En los últimos días se conoció la información de que Luis Brandoni había sido internado luego de sufrir una caída en su vivienda. Ángel de Brito informó en su programa de streaming que se trataba de un ACV, pero rápidamente fue desmentido.

Carlos Rottemberg, expresó que " no es un ACV como se creyó en un principio, sino un hematoma producto del propio golpe . Estuve con él y sigue internado hasta la absorción del hematoma".

En medio de todo esto, desde el teatro anunciaron la suspensión de la temporada de la obra "¿Quién es Quién?" que realiza el actor junto a Soledad Silveyra. Daniel Ambrosino, tras esta noticia, reveló nuevos detalles sobre la salud del queridísimo Luis Brandoni .

"Es complicada la situación de Luis Brandoni, tenemos mucha preocupación", comentó el panelista de Intrusos. Además, aclaró que la reabsorción del hematoma va lento y hay inquietud por el estado de salud.

Captura de pantalla 2026-04-16 151232 Preocupación por Luis Brandoni. Foto: captura de video / América TV.

"Por estos días le están haciendo estudios y análisis. No se sabe el tiempo que va a llevar la recuperación de Luis Brandoni, hay bastante preocupación", sostuvo el comunicador. También aclaró que habló con Rottermberg sobre el tiempo de recuperación y fue contundente: "No hay claridad aún respecto a eso, veremos qué es lo que dicen los médicos".