Soledad Silveyra sufrió un problema de salud y suspendió funciones en el teatro: la causa que genera preocupación

La actriz se encuentra haciendo temporada teatral junto a Luis Brandoni, pero un inconveniente en su salud la obligó a parar un tiempo: los detalles.

Las alarmas se encendieron este fin de semana en el circuito teatral porteño cuando trascendió la noticia de que Soledad Silveyra no se iba a subir al escenario. La actriz tuvo que ponerle una pausa obligada a la exitosa obra "¿Quién es quién?", la comedia que encabeza junto a Luis Brandoni, por un inconveniente de salud que la obligó a bajarse de las tablas de manera preventiva.

Fue el propio productor del espectáculo, Carlos Rottemberg, el encargado de salir a poner paños fríos y llevar tranquilidad a los seguidores. En diálogo con la prensa, aclaró los tantos y confirmó que no hay motivos para alarmarse de más.

¿Qué le ocurre a la actriz? Soledad Silveyra. La actriz y un momento de susto. Archivo MDZ "Efectivamente se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está reponiendo, desde hace un rato ya en la casa", explicó Rottemberg, dejando en claro que la artista no requirió internación.

La decisión de bajar el telón temporalmente fue pura y exclusivamente por indicación médica. Los profesionales le recomendaron a la actriz que bajara un cambio para transitar este cuadro menor en la comodidad de su hogar. Según el entorno de la producción, Soledad viene evolucionando muy bien y la expectativa está puesta en que le den el alta para que este mismo miércoles pueda retomar su lugar frente al público.