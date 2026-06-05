La tremenda confesión de Belina Yuffrida sobre su distanciamiento con Majo Pérez Comalini: "Nunca compatibilizó..."

Belina Yuffrida habló con sinceridad sobre el presente de su vínculo con Majo Pérez Comalini durante su paso por el podcast Sin guion. Las periodistas, que compartieron trabajo y forjaron una amistad durante su paso por Canal 9 Televida, hoy se encuentran distanciadas, una situación sobre la que Belina decidió referirse públicamente.

El tema surgió cuando Ornella Ferrara recordó la estrecha amistad que las unía: "Eras muy amiga de Majo". La reacción de Yuffrida fue inmediata: un silencio que no pasó desapercibido. "Ay, el silencio", expresó la conductora.

Sin esquivar la pregunta, la exfigura de Canal 9 Televida confirmó que la relación ya no es la misma. "Sí... nos distanciamos. La verdad que no nunca nos peleamos, nos distanciamos" , aclaró la comunicadora.

A pesar de la distancia, Belina dejó en claro que los sentimientos hacia Majo permanecen intactos: "Hay mucho cariño. Yo la quiero muchísimo".

Belina Yuffrida en Sin guión La periodista aseguró que el proceso de su transición impactó en el vínculo afectivo que mantenía con su compañera. Captura de pantalla Youtube Sin Guion Podcast.

Luego profundizó en los motivos que, según su mirada, pudieron haber dificultado el vínculo tras su transición. "Yo siento que, como ella debe sentir otras cosas, nunca compatibilizó con Belina, o sea, esa es una realidad", reflexionó la periodista durante la charla.

"Siempre lo hablamos, ella me decía que extrañaba mucho a Gonza, que no pudo duelar a su amigo y siento que cuando hice la transición y llegaba Belina, nunca llegamos a conectar. No, nunca llegamos a conectar", explicó Belina Yuffrida.