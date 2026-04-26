Belina y el proceso de su transición: "Me quiero ir de este mundo siendo lo más femenina que pueda"

El camino de la identidad no fue nada fácil para la carismática comunicadora y la búsqueda de la feminidad entre su vida pública y privada sigue siendo un desafío. Para Belina , este proceso encontró su punto de mayor visibilidad mientras ocupaba un lugar destacado en la pantalla de Canal 9 Televida . Con una carrera consolidada en los medios, su transición no fue solo un hecho privado, sino un testimonio de profesionalismo que se desarrolló ante la mirada de miles de mendocinos.

Nacida en Zapala, un pequeño pueblo de la Patagonia, su infancia estuvo marcada por una feminidad que, aunque bloqueada para el afuera y apenas reconocible en su interior, encontraba formas creativas de manifestarse. Según relató en una reciente entrevista con MDZ, mientras sus hermanas jugaban con muñecas convencionales, ella improvisaba las propias con materiales cotidianos, proyectando una esencia que tardaría décadas en terminar de florecer ante la mirada social. "Todo era oculto, hice psicoanálisis y empezamos a desbloquear todos los recuerdos y Belina siempre estuvo, estuvo bloqueada", reveló respecto a su pasado y cómo desentramó el camino hacia su identidad. Además explicó: "No soy partidaria del termino mujer, sino femenina, siempre hubo una parte femenina, siempre estuvo ese lugar que me tenía que dar pero que estaba bloqueado". La comunicadora evocó escenas de sus primeros años de su niñez: "En algún punto de la infancia, a mi me compraban pelotas de fútbol o muñecos y a mis hermanas las muñecas, entonces yo agarraba las bolsas del supermercado, las cortaba, les hacía un nudo y les ponía el pelo y jugaba, era mi parte femenina y me proyectaba en esos muñecos todo lo que yo quería hacer, eran mis muñecas".

El entorno familiar enfrentó los desafíos lógicos de una comunidad donde la diversidad era un tema tabú. Sus padres, movidos por el temor al prejuicio ajeno, transitaron un camino de aprendizaje junto a ella. Especialmente destaca el vínculo con su hermana Micaela, con quien comparte apenas nueve meses de diferencia, y quien debió atravesar su propio proceso de aceptación para abrazar la nueva realidad de su compañera de vida. Belina contó cómo su hermana quebró en llanto el año pasado en una charla TEDx, allí la generadora de contenido reveló imágenes de sus primeros años en Canal 9 Televida , antes de su transformación. Tras esta situación le consultó el motivo de sus lágrimas y su hermana le confesó: "Porque extraño a Gonza". Entonces reflexionó: "La familia también vive un proceso de duelo, duelar en el caso de mis padres a un hijo, en el caso de mis hermanas a un hermano. Es empezar a darle la bienvenida al mismo ser pero que hoy se siente identificado de otra manera".

La formación académica en Comunicación Social le brindó las herramientas para insertarse en el competitivo mundo de los medios. Belina se recibió y comenzó a construir un nombre propio basado en su idoneidad, llegando a formar parte de programas con altos niveles de audiencia. Fue precisamente en ese contexto de éxito y exposición donde decidió que ya no era posible postergar su verdad.

Un proceso de identidad frente a las cámaras y el "prime time"

Transicionar frente a las cámaras de un programa televisivo del prime time representó un verdadero reto sin precedentes en la región. Sin embargo, la respuesta de sus colegas y de las autoridades de los medios donde se desempeñó fue de un respeto absoluto. Su capacidad de gestión y su talento para la comunicación prevalecieron sobre cualquier etiqueta, permitiéndole incluso alcanzar roles de dirección en proyectos de streaming. "El canal siempre me acompañó, nunca me levantaron el programa, yo estaba en el prime time, hacíamos 20 puntos de rating en ese momento, siempre me acompañaron" expresó.

Belina (4) Belina en los estudios de MDZ, donde analizó el impacto de su transición en uno de los medios masivos de la provincia. Julieta Caballero -MDZ

Respecto a la sociedad de Mendoza, a menudo tildada de conservadora, la comunicadora tiene una visión sumamente positiva basada en su experiencia cotidiana. Si bien reconoce que el anonimato de las redes sociales suele dar lugar a comentarios agresivos, asegura que el contacto real en la calle es muy distinto, primando siempre el cariño y el reconocimiento a su trayectoria por encima del infame hate. Respecto a los comentarios cargados de odio, reveló que a los 25 años de edad cuando trabajaba haciendo notas para el canal, si le dolían los mensajes malintencionados, pero después entendió que es un problema de esa persona "que lo resuelva, yo no me puedo hacer cargo de lo que piense o lo que sientan" sentenció. Tras años de psicoanálisis se fue formando y entendió que las redes son una cosa y la calle otra, agradeciendo siempre el cariño que ha recibido en Mendoza.

Belina Yuffrida 2 La comunicadora aseguró que su esencia profesional se mantuvo intacta durante todo su proceso personal. Foto: Instagram @belinaok

La ciencia como aliada para encontrar su identidad

En cuanto a su cambio físico, le contó a MDZ que cuando decidió ser femenina fue por todo, con tratamiento de hormonas tomando pastillas diariamente, algo que deberá hacer toda la vida, disfrutando del notorio resultado en su cuerpo que le permitió luego poder intervenirse quirúrgicamente para el implante mamario, cirugía clave que fue realizada el 5 de diciembre de 2025, luego de haber renunciado al canal en noviembre. Además contó que se sometió previamente, en septiembre del mismo año, a una operación en la que le extrajeron los testículos, por un tema de hormonas, y así estar completamente "estrogenada" eliminando toda la testosterona de su sistema. Sus médicos le explicaron que debería pasar por una etapa dura para este cambio y ella decidió hacerlo sin dudas, enfocada en su decisión. "Claro que acepté, yo acepté pasar por todo esto, yo quería ser lo más femenina posible, más me quiero ir de este mundo siendo lo más femenina que pueda" afirmó con total sinceridad, sabiendo que es una privilegiada del sistema al haber tenido la posibilidad de rodearse de un ambiente seguro en cuanto a la medicina para poder obtener el resultado que tanto anheló. También reveló que planea, dentro de un tiempo, hacerse una vaginoplastia, procedimiento quirúrgico que tiene como fin construir una neovagina.

Hoy, Belina se percibe como una buscadora constante de la felicidad, tras encontrarse en el espejo con un nuevo cuerpo y trascender la propia autocrítica, siente que volvió a tomar las riendas de su construcción personal: "Yo no me operé por el otro, me operé por mi, por que yo sentía que me faltaban esas cosas, no por que me puse mamas o me saqué los testículos soy más mujer, no, lo hago por mi". Su historia no busca ser solo una bandera de activismo, sino la demostración de que la autenticidad es la base de cualquier éxito duradero. Con proyectos en marcha y una mirada clara sobre el futuro de la comunicación, demuestra que ser fiel a si misma es, en definitiva, el acto de amor propio mas grande que se puede ejercer.