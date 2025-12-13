Belina Yuffrida y un beboteo en las redes sociales que dejó en claro que ama bailar

En las últimas semanas, la periodista mendocina ha llamado la atención por las decisiones sobre su futuro. Esta vez, por su beboteo.

A pesar de ser figuras públicas por ciertos trabajos en radio o televisión, muchos periodistas utilizan sus redes sociales para mostrar su lado más humano y relajado. En este caso, Belina Yuffrida lo hizo con un video que dejó a sus miles de seguidores estupefactos por la belleza de sus curvas.

belina yuffrida Belina Yuffrida con un look increíble. @belinaok Sin lugar a dudas, Belina es uno de los rostros más conocidos de la televisión mendocina y, los últimos días, ha estado en el centro de todos los medios y miradas de la provincia. A través de elnueve.com, se dio a conocer que dejaba luego de 11 años su lugar en Canal 9 Televida y luego confirmó todo en un programa especial de No culpes donde se entrevistó a sí misma.

Belina Yuffrida y sus clásicos beboteos Ahora, haciendo uso de sus redes sociales personales, dejó ver que no deja de ser pública porque lo da todo en cada uno de los posteos o historias que comparte en Instagram. Esta vez, Belina volvió al beboteo con un video de 24 horas donde expresó: "Extrañaba bebotear".

Belina Yuffrida bebotea en sus redes sociales. En las imágenes se la ve bailar y gesticular un gran éxito del reggaeton Quizas, canción de Sech, Justin Quiles y varios cantantes urbanos más. Allí se la ve con un conjunto de calza y top negro, el pelo atado y casi a cara lavada. Aunque los movimientos no fueron demasiado marcados, sus curvas quedaron expuestas por completo y dejaron atónitos a sus más de 50.000 seguidores.