Belina Yuffrida reveló más detalles de su salida de Canal 9 Televida: "Estoy vinculada al canal..."

Hace pocos días se dio a conocer el final del camino de Belina Yuffrida en la televisión mendocina, hoy dio más detalles.

Entre las grandes estrellas de la televisión y el periodismo de Mendoza, se encuentra Belina Yuffrida. Con un paso firme dentro de Canal 9 Televida, demostró todo su talento en un sinfín de programas que salieron al aire. Sin embargo, todo tiene un final y, la semana pasada, se filtró que Belina no seguirá en la señal mendocina.

Las palabras de Belina Yuffrida sobre su adiós Durante la mañana de este martes 25 de noviembre, la conductora de No Culpes agradeció por la atención de los medios de comunicación y colegas de la provincia que compartieron su noticia como también aquellos que quisieron tener una entrevista con ella: "Gracias a todos los colegas de distintos medios que me escribieron para una entrevista, valoro mucho todo".

posteo belina ok Nuevas palabras de Belina Yuffrida. @belinaok Más abajo, en una simple story de Instagram naranja con letras blancas, Belina Yuffrida contó los detalles hasta ahora más calientes de su final en Canal 9 Televida: "Hasta el 31 de diciembre estoy vinculada al canal y el 6 de diciembre se emite el último programa de No Culpes donde contaré todo...".

belina yuffrida (1) La periodista transicionó en Canal 9 de Gonzalito a Goga y luego Belina. @belinaok De esta manera, quedó en claro que los pormenores de la terminación del contrato de Yuffrida con Canal 9 de Mendoza tendrán su espacio en el último programa que hará para la señal. Hasta entonces, la periodista no ha dado más detalles al respecto.