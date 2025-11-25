Lo bajaron del avión: José Luis Rodríguez vivió un momento insólito en pleno vuelo y quedó grabado

"El Puma" Rodríguez vivió un momento tenso cuando el capitán lo obligó a descender del vuelo tras un duro intercambio con el capitán, frente a todos los pasajeros.

En las últimas horas, José Luis "El Puma" Rodríguez quedó en el centro de la escena por un incidente inesperado a bordo de un vuelo en Quito, desde donde tenía previsto regresar a Miami. La situación terminó fuera de control cuando el capitán decidió expulsarlo de la aeronave, generando sorpresa entre los pasajeros que presenciaron todo.

De acuerdo con lo difundido por Telemundo, el artista tuvo un intercambio tenso mientras acomodaba su valija de mano. El conflicto se originó cuando otro pasajero manifestó su disgusto por el maletín donde el cantante llevaba su medicación posterior a su trasplante pulmonar, lo que derivó en reclamos al personal de cabina.

El artista fue obligado a bajarse de un avión. En un video que rápidamente circuló en redes sociales, se ve al músico de pie en medio del pasillo, relatando lo sucedido mientras grababa con su celular. Su intención era dejar constancia del motivo por el cual el pasajero vecino había elevado la queja.

En ese momento irrumpió el capitán del vuelo, visiblemente alterado, y lo confrontó directamente. El artista intentó explicar su situación: "No me siento bien y de parte de la tripulación me dejan estar acá... Es la primera vez en mi vida", expresó mientras continuaba filmando. Pero la tensión escaló cuando el comandante le ordenó abandonar el avión.

Esto fue lo que sucedió con José Luis Rodríguez en un avión José Luis Rodríguez Fue Obligado A Bajarse De Un Avión La escena se volvió aún más tensa cuando, ante la resistencia inicial del músico, el capitán le gritó "¡desembarque de mi avión ahorita!", seguido de un reproche por estar grabando y por su comportamiento previo con la tripulación: "No puede hacer esta filma(ción) y todo!. Usted estaba muy (...) con nuestros tripulantes aquí. ¡No puede hacer esto!". Finalmente, el cantante retiró su equipaje y descendió de la aeronave.