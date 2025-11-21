"Tengo miedo": se negó a subirse al avión y denunció a su pareja por una posible red de trata

Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) intervino y detuvo de forma preventiva al sospechoso.

Analizan el celular del hombre para determinar si existen indicios sobre una presunta red de trata.

Minutos de tensión se vivieron en un aeropuerto de Argentina, donde una mujer se negó a subirse al avión y denunció a su pareja por una posible red de trata. El sospechoso quedó detenido de forma preventiva. Por otro lado, la mujer fue asistida por la Red de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata.

El episodio ocurrió antes de que la pasajera abordase el avión de una reconocida aerolínea low cost con destino a Iguazú. La mujer se acercó a personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y les manifestó: “Tengo miedo de viajar con esta persona”.

Por lo tanto, los agentes intervinieron y detuvieron al sospechoso. Al ser indagado, el hombre negó las acusaciones en su contra.

La causa quedó a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien ordenó analizar el celular del acusado para determinar si existen indicios sobre una presunta red de trata en Brasil.