Impactante: así se vivió la explosión en Ezeiza desde un avión

Impactante explosión en una planta agroquímica de Ezeiza dejó más de 20 heridos y generó pánico; un avión registró desde el aire el momento del estallido.

La explosión en una fábrica de agroquímicos de Ezeiza generó escenas de pánico tanto en tierra como en el aire. Más de 20 personas resultaron heridas, entre ellas una mujer embarazada y un directivo de la planta que sufrió un infarto en medio del caos. El siniestro activó un enorme operativo de bomberos, ambulancias y equipos de emergencia que trabajaron durante horas para controlar la situación.

Mirá el video: la explosión desde un avión La explosión en Ezeiza desde un avión Desde un avión que sobrevolaba la zona, pasajeros registraron el momento del estallido, que iluminó el cielo con una llamarada impactante. Las imágenes, tomadas desde la ventanilla, muestran la columna de humo elevándose rápidamente mientras la tripulación trataba de mantener la calma a bordo ante la sorpresa de los viajeros.

En tierra, vecinos y trabajadores describieron una onda expansiva que hizo vibrar viviendas y vehículos en varias cuadras a la redonda. Minutos después, comenzaron a circular videos de empleados que, en estado de shock, relataban cómo la fábrica lindera quedó destruida por completo.