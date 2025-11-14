Impactante: así filmó un empleado una de las fábricas alcanzadas por el incendio en Ezeiza

Las imágenes grabadas por un trabajador muestran el caos dentro del galpón destruido, mientras autoridades confirmaron al menos 22 heridos y un incendio “incontrolable” en la planta agroquímica del Polo Industrial Spegazzini.

Un impactante video grabado por un trabajador desde el interior de una de las fábricas afectadas por la explosión en Ezeiza muestra la magnitud del desastre. En la filmación, el empleado relata en estado de shock: "Gente, acaba de explotar la fábrica de al lado".

El video fue grabado en la fábrica Flamia, una de las tantas linderas a la agroquímica.

Explosion La filmación recorre el interior de un galpón que sufrió graves daños, con escombros en el suelo. "Estamos ahí cerca de la explosión, nos agarró a todos", agrega el empleado, mientras se ve a otra persona corriendo en la oscuridad.